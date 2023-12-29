FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DASK'tan teminat tutarlarına ilişkin açıklama: Amaç teminatların güncel kalmasını sağlama

DASK'tan teminat tutarlarına ilişkin açıklama: Amaç teminatların güncel kalmasını sağlama

29.12.2023 12:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortalarında poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan poliçelerin teminatlarının yükseltilmesine ilişkin olarak yeni açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu sayede sigortalılarımızın teminatlarının güncel kalması amaçlanmıştır." denildi.

DASK'tan teminat tutarlarına ilişkin açıklama: Amaç teminatların güncel kalmasını sağlama

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortalarında poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan poliçelerin teminatlarının her ay enflasyon oranında artacağını duyurdu. DASK teminatlara ilişkin olarak, sigortalıların teminatlarının güncel kalmasının amaçlandığını bildirdi.

TEMİNAT TUTARI 1 MİLYON 272 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

DASK'tan yapılan açıklamada, zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarının yükselerek 640 bin liradan 1 milyon 272 bin liraya çıkarıldığı hatırlatıldı.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelinin betonarme konutlar için 3 bin 16 liradan 6 bin liraya, diğer konutlar için 2 bin 80 liradan 4 bin liraya yükseldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan poliçelerin teminatları her ay enflasyon oranında artacaktır. Bu sayede sigortalılarımızın teminatlarının güncel kalması amaçlanmıştır. Mevcutta poliçesi bulunan sigortalılarımız da teminatlarını iki katına çıkarabilir ve enflasyon korumasından faydalanarak olası bir depreme karşı daha büyük güvence sağlayabilirler. Bunun için, acentelerine, banka şubelerine veya sigorta şirketlerine başvurarak, oldukça düşük maliyetli ek prim ödemesi yaparak poliçe eki düzenlemeleri yeterli olacaktır. Bizler bu vesile ile poliçesi olmayan vatandaşlarımızı DASK poliçelerini yaptırmaya, zaten poliçesi olan sigortalılarımızı da poliçe teminatlarını güncellemeye çağırıyoruz. Hatta hepimiz için yeni yılın ilk işi bu olsun. Zira, Kahramanmaraş depreminin ardından yaşadığımız can kayıplarımızın telafisi maalesef yok ama sigorta sayesinde maddi kayıplarımızı bir nebze de olsa yerine koymak mümkün oldu."

"DASK OLARAK HEDEFİMİZ, YÜZDE 100 SİGORTALILIK"

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştiren DASK'ın gelecek yılın ikinci yarısında sel başta olmak üzere tüm doğal afetlere teminat sağlar hale geleceği belirtilerek, "DASK olarak hedefimiz, yüzde 100 sigortalılık. Bu doğrultuda aralıksız çalışıyor, her vesileyle vatandaşlarımıza sigortanın önemini anlatmaya gayret ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tüm vatandaşların evlerini DASK güvencesi altına alması gerektiği kaydedilen açıklamada, süresi dolan poliçelerin yenilenmesi ve daha güçlü bir finansal güvenceye sahip olmak için teminatların güncellenmesi çağırısında bulunuldu.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Merkez Bankası'nın 2024 yılı takvimiİşte Merkez Bankası'nın 2024 yılı takvimi
A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! İşte A101'e gelen Apple AirPods (3. Nesil) incelemesi A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! İşte A101'e gelen Apple AirPods (3. Nesil) incelemesi
BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza zam olacak mı? BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza zam olacak mı?
Anahtar Kelimeler:
dask konut tutar
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Metrelerce yükseklikten kendini bıraktı

İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Metrelerce yükseklikten kendini bıraktı

Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

Dar gelirli kesime yönelik yeni adım gündemde

Dar gelirli kesime yönelik yeni adım gündemde

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Çevreyi kirletenlere kötü haber! 2024 cezaları arttı...

Çevreyi kirletenlere kötü haber! 2024 cezaları arttı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e gelen Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.