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Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan 'dayanılmaz' yorumu

Almanya'da motorin fiyatları, lojistik maliyetleri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle hızlı yükselişini sürdürüyor.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan 'dayanılmaz' yorumu

Almanya'da motorin fiyatları hızlı yükselişini sürdürüyor! AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerle özellikle akaryakıt tedarikçisi ülkelerin dahil olduğu Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle benzin ve motorinde Avrupa başta olmak üzere fiyat artışları devam ediyor.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan dayanılmaz yorumu 1

MOTORİNİN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKE

Motorinin en pahalı olduğu ülke litre başına 2,334 avro ile Finlandiya olurken, Hollanda 2,323 avro ile ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri 2,169 avro ile Fransa, 2,157 avro ile Belçika ve 2,149 avro ile Almanya izlerken, Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı ortalama 80 lira (1,44 avro) seviyesinde bulunuyor.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan dayanılmaz yorumu 2

Alman Otomobil Kulübü (ADAC) verilerine göre, Almanya'da motorinin litre fiyatı 18 Ağustos itibarıyla 2,253 avroya yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Motorin fiyatı geçen haftaya göre ise litre başına 5,3 sent arttı. Son üç ayın dip seviyesi 1,721 avro ile 23 Haziran'da görülürken, motorinin litre fiyatı iki ayda yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan dayanılmaz yorumu 3

TEDARİK VE LOJİSTİK MALİYETLER FİYATLARI YÜKSELTTİ

Almanya'daki yüksek motorin fiyatı yalnızca uluslararası ham petrol fiyatlarıyla açıklanmıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rus petrol ürünleri tedarikini kesen Almanya, dizel ihtiyacını daha farklı kaynaklardan karşılamaya başladı.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan dayanılmaz yorumu 4

Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Norveç, Almanya'nın en önemli ham petrol tedarikçisi konumunda bulunuyor. Geçen yıl Almanya'nın toplam ham petrol ithalatının yüzde 16,6'sı (12,5 milyon ton) Norveç'ten geldi. ABD, yüzde 16,4 (12,4 milyon ton) payla ikinci sırada, Libya yüzde 13,8 (10,4 milyon ton) payla üçüncü sırada yer aldı.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan dayanılmaz yorumu 5

REN NEHRİ'NDEKİ DÜŞÜK SU SEVİYESİ TAŞIMACILIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Değişen tedarik rotalarının yanı sıra lojistik maliyetler de motorin fiyatlarını etkiliyor. Özellikle Ren Nehri'ndeki düşük su seviyeleri, petrol ürünlerini taşıyan gemilerin tam kapasiteyle çalışmasını engelliyor.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan dayanılmaz yorumu 6

ADAC verilerine göre, Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi özellikle batı Almanya'da akaryakıt fiyatlarını yukarı çekerken, Kuzey Ren-Vestfalya'da motorinin litre fiyatı 2,254 avroya kadar yükseldi.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan dayanılmaz yorumu 7

MOTORİN FİYATINDA PETROL VE VERGİ ETKİSİ

Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığına göre ülkede motorin fiyatları temel olarak arz ve talep koşullarına göre belirleniyor.

Motorinin tüketiciye yansıyan nihai fiyatına, enerji vergisi, yüzde 19 KDV, karbon maliyeti ile taşıma, depolama ve dağıtım giderleri ekleniyor.

Ayrıca, Almanya'da hükümetin akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uyguladığı litre başına 17 sentlik enerji vergisi indirimi 30 Haziran'da sona erdi.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan dayanılmaz yorumu 8

"ARTIK ESKİSİ GİBİ HAREKET EDEMİYORUZ"

Alman vatandaşı Roswitha Henkel, AA muhabirine, akaryakıt ve enerji fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, "Pahalı akaryakıt fiyatlarına rağmen hala yollarda çok sayıda sürücü görüyorum. Bu da beni oldukça şaşırtıyor. Son gördüğüm en yüksek fiyat 2,70 avro." dedi.

Bu fiyatları karşılayamayanların olduğuna işaret eden Henkel, "Bu gelişmeyi çok korkunç buluyorum, çünkü bu bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Artık 60'lar, 70'lerdeki kadar rahat değiliz, eskisi gibi hareket edemiyoruz. Bu çok fazla gerginlik yaratıyor ve birçok insan için artık dayanılmaz hale geldi." diye konuştu.

Henkel, akaryakıt fiyatlarının yeniden istikrarlı hale gelmesini ve sona eren devlet teşvikinin devreye sokulmasını istediğini vurgulayarak, "Ama bu konuda pek bir şey yapılmıyor. Hükümet ya da politikacılar bunu göze alabilirler. Sadece biz vatandaşlar acı çekmek zorundayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Depoyu doldurmak için o ülkeye gidiyorlar: Motorin fiyatlarına Almanlardan dayanılmaz yorumu 9

"HERKES POLONYA'YA GİDİP DEPOSUNU DOLDURUYOR"

Alman vatandaşı Dieter Krüger de fiyatların her yerde arttığını ve bunun katlanılabilir bir durum olmadığını söyledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki yüksekliğe anlam veremediğini dile getiren Krüger, "Bence, en mağdur olan her zaman tüketicidir. Genel olarak bakıldığında, bazıları bu durumdan cebini dolduracaktır, ama bunu kanıtlamak zor." değerlendirmesinde bulundu.

Krüger, Polonya'da akaryakıt fiyatlarının tekrar düştüğünü belirterek "Herkes Polonya’ya gidip orada depoyu dolduruyor. Bunların hepsini anlayabiliyorum. Herkesin elinde o kadar çok para yok." dedi.

Alman hükümetine de çağrıda bulunan Krüger, "Hükümetimizden, halkı dinleyen, insanların neyi önemsediğine kulak veren mantıklı bir hükümet olmalarını dilerim. Bu belki de çok akıllıca olurdu. Genel olarak bir şeyler değişmeli. Böyle devam edemez. Kesinlikle olmaz."

Öğretmen Nadia Bening de aracını az kullansa dahi fiyatların yüksek olduğunu söyledi.

Elektrik ve ısınmanın temel ihtiyaçlar olduğunu ifade eden Bening, "Neden temel ihtiyaçlar için bu kadar fazla para ödemek zorunda kalıyoruz? Su, elektrik, ısınma gibi şeyler temel yaşamın bir parçası. Bu kadar pahalı olunca insanı yoruyor." diye konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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