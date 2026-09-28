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Türk Telekomluların sağlık için attıkları adımlar hediyeye dönüşüyor

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, müşterilerinin hayatına her alanda değer katma vizyonuyla Türk Telekom uygulamasında “Kazandıran Adımlar” dönemini başlattı. Kullanıcıların daha aktif bir yaşam sürmelerini ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini hedefleyen Kazandıran Adımlar oyunu, günlük yürüyüşleri ödüllendirerek motivasyonu artırıyor

Türk Telekomluların sağlık için attıkları adımlar hediyeye dönüşüyor

Türk Telekom, teknolojiyi günlük yaşama değer katan çözümler geliştirmek için kullanmaya devam ediyor. Türk Telekom, uygulamasına eklediği Kazandıran Adımlar oyunuyla kullanıcılarını daha fazla yürümeye teşvik ediyor ve sağlıklı yaşamı sürpriz ödüllerle destekliyor.

Attıkları her adımı kazanca dönüştüren kullanıcılar, belirledikleri hedeflere ulaştıkça çeşitli dijital ödüller kazanıyor. Düzenli yürüyüşü teşvik eden bu yeni uygulama sağlığına yatırım yapanları ödüllendiriyor.

Türk Telekomluların sağlık için attıkları adımlar hediyeye dönüşüyor 1

YÜRÜYÜŞLER ANLIK TAKİP EDİLİYOR, ÖDÜLLER BAŞTAN SEÇİLİYOR

Türk Telekom uygulaması üzerinden ulaşılabilecek Kazandıran Adımlar oyunu, müşterilerin yürüyüşe başlamadan önce ulaşacakları hedefi belirlemelerine ve eforlarının karşılığında kazanacakları ödülü bilmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden güncel adım sayılarına, hedefi tamamlamak için kalan adım sayısına ve kalan süre bilgisine anlık olarak kolayca ulaşabiliyor. Oyuna katılmak isteyen müşterilerin, Türk Telekom uygulamasına giriş yaptıktan sonra, adımlarının sayılabilmesi için telefonlarındaki sağlık uygulamasına erişim izni vermeleri gerekiyor. Ardından kendilerine uygun haftalık veya aylık adım hedefi seçen kullanıcılar, belirledikleri adıma ulaştıklarında ödüllerini ücretsiz olarak alabiliyor.

ADIMLAR, GB VE DİJİTAL SERVİSLERE DÖNÜŞÜYOR

Müşterilere sunulan ödül havuzunda ihtiyaca yönelik farklı seçenekler yer alıyor. Haftalık 25.000 veya aylık 100.000 adım gibi hedeflere ulaşan kullanıcılar, günlük ya da haftalık GB internet paketlerinin yanı sıra Muud, McAfee ve Tivibu GO gibi dijital servis üyeliklerinden de ücretsiz olarak faydalanma şansına sahip oluyor.

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Türk Telekom
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