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Depozito iadesinde yeni dönem başlıyor! 5 bin nokta kurulacak: Şişe/ kutu başına ödenecek miktar belli oldu!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 11:52
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Türkiye'den sıfır atık projesini hızlandıracak hamle! 'İskandinav modeli' geri dönüşüm teşviki devreye giriyor. 2025'te başlayacak projede şişe veya kutu başına ücret ödenecek. İade için 5 binden fazla nokta oluşturulacak. Depozito ücretleri e-cüzdan üzerinde toplanırken alışverişlerde de kullanabilecek. Uygulama kapsamına giren şişe ve kutular, ödenecek ücretler de belirlendi. İşte detaylar...

Depozito iadesinde yeni dönem başlıyor! 5 bin nokta kurulacak: Şişe/ kutu başına ödenecek miktar belli oldu!

Depozito iadesinde geri sayım. Yeni dönem 2025'te başlıyor. Tek kullanımlık ambalajlı; alkolsüz içecek, içme kaynak suları, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecek, enerji, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve içilebilir süt ürünlerinin ambalajları geri dönüşecek. Geri dönüşecek şişe ve kutular için ödenecek miktar da belli oldu. PAGEV Yeşil Dönüşüm Derneği Başkanı Yavuz Eroğlu, düzenlemenin geri dönüşümü hızlandıracağı ve ekonomiye katkı sağlayacağı görüşünde.

İADE EDİLECEKLER BELİRLENDİ

“Depozito Yönetim Sistemi” çalışmalarında sona gelindi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, depozito iade sisteminin hangi ambalajlı ürünleri kapsayacağı da belli oldu. Buna göre, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünler iade sistemine dahil olacak. Bu sistem ile tek kullanımlık ambajların geri dönüşümü teşvik edilerek çevreye katkı sağlanacak.

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İLK ETAPTA 5 BİN İADE MAKİNESİ KURULACAK

Bakanlık, ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlıyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafeteryalar gibi yoğun insan trafiğinin olduğu alanlar iade makinelerinin kurulacağı yerler arasında.

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HER ŞİŞE İÇİN ÖDENECEK MİKTAR BELLİ OLDU, E-CÜZDANDA TOPLANACAK

Vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş depozito alacak. Bu bedel, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında birikerek alışverişlerde kullanılabilecek.

PAGEV YEŞİL DÖNÜŞÜM BAŞKANI: EKONOMİK ANLAMDA DA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER İFADE EDİYOR

Ekol TV'ye konuşan PAGEV Yeşil Dönüşüm Derneği Başkanı Yavuz Eroğlu, "Yeşil dönüşüm konusu AB'nin başlattığı bir proje." dedi.

Eroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle depozito iadesi sistemi 2025 yılının başında tüketiciler ayağında da başlayacak şekilde düzenleme yapıldı. Türkiye'de yeşil dönüşüm konusunda faaliyet gösterenler olarak destekliyoruz.

Bu sistemle daha fazla ürünü geri dönüştürme imkanımız olacak. Bu geri dönüşüm şunun için de çok önemli: AB plastik ürünlerde 2030 yılında yüzde 30 geri dönüştürülmüş olmasını istiyor. Türkiye'de de işlememiz gerekiyor.

Türkiye'nin plastik ham maddede cari açığı var. Atıkları dönüştürdüğümüz zaman cari açığımızı da kapatacak yeni bir alanımız ortaya çıkıyor. Ekonomik anlamda da çok büyük bir değer ifade ediyor"


Express


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Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm Depozito İade Sistemi
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