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Depozito uygulamasında ücret değişikliği oldu mu? DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Depozito uygulamasında ücret değişikliği oldu mu? DMM'den açıklama
Cansu Çamcı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin açıklamasında, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılan DOA Sistemi kapsamında, depozito iade makinelerine teslim edilen ambalajlar için uygulanan teşvik bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı.

AMBALAJ BAŞINA 1 TL ÖDEME DEVAM EDİYOR

Açıklamada, sistemin ilk duyurulduğu günden bu yana belirlenen ambalaj başına 1 TL teşvik ödemesinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilerek, bu konuda ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

Depozito uygulamasında ücret değişikliği oldu mu? DMM den açıklama 1

50 KURUŞ UYGULAMASI SADECE TOPLU İADELER İÇİN

DMM, kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda iade yapmak isteyen vatandaşlar için Sayma ve Doğrulama Merkezleri'nin hizmet verdiğini hatırlattı.

Sadece bu merkezlerde gerçekleştirilen yüksek hacimli ve toplu iadelerde ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli uygulandığı belirtilen açıklamada, bu uygulamanın depozito iade makinelerindeki 1 TL'lik teşvik ödemesini etkilemediği kaydedildi.

"RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN"

Açıklamada, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi'nin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, kamuoyundan asılsız iddialara itibar etmemesi ve yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarını dikkate alması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Depozito İade Sistemi DOA
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