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Deprem bölgesinde iki katlı köy evleri tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi’nde yapımı tamamlanan deprem bölgesinin ilk, iki katlı köy evlerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz. Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık Köyü” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde iki katlı köy evleri tamamlandı
Ezgi Sivritepe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi’nde, deprem bölgesinin ilk 2 katlı köy evleri inşa edildi. Zemin artı 1 olarak projelendirilen 92 köy evinin hepsinin inşası tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının ardından köyde yaşam yeniden başlayacak. Köyden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz. Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık Köyü” dedi.

Deprem bölgesinde iki katlı köy evleri tamamlandı 1

ŞAHİN: TAMAMI ‘KALE’ DİYE TABİR ETTİĞİMİZ EVLERDEN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürü Ahmet Şahin, asrın felaketinde Bulanık Mahallesi’ndeki evlerin ağır yıkıma uğradığını hatırlattı.

Deprem bölgesinde iki katlı köy evleri tamamlandı 2

Depremin ardından vatandaşların yeni evlerine bir an önce kavuşması için ekiplerin gece-gündüz çalıştığını anlatan Şahin, “İstinat duvarlarından yollara, elektrik, su ve kanalizasyon altyapısına kadar eksiksiz bir şekilde, yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlamak için 7/24 çalışıyoruz. Tamamı ‘kale’ diye tabir ettiğimiz evlerden. Bu Mahallemizde olduğu gibi Kahramanmaraş’ımızın 407 mahallesinde aynı anda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor” dedi.

Deprem bölgesinde iki katlı köy evleri tamamlandı 3

“HİÇBİR YERDE OLMAYAN İKİ KATLI EVLER KAHRAMANMARAŞ’TA”

Bulanık Mahallesi muhtarı İbrahim Bozlakoğlu’nun 10 yıl önce yaptırdığı evi depremde yıkıldı. 2 katlı evlerinin yerine yine 2 katlı bir eve kavuştuğunu belirten Bozlakoğlu, “Biz ‘Artık böyle bir ev yaptırabilir miyiz, evimiz olur mu? Aynı şekilde 2 katlı evimiz olacak mı?’ diye düşündük. Çünkü yıkılan evlerimizi çok zor şartlar altında yaptırdık. Onların içinde çok büyük hayallerimiz, sevinçli, zor günlerimiz oldu. Ama Rabbim verirmiş… Hiçbir yerde olmayan iki katlı evler Kahramanmaraş’ta, Bulanık Mahallesi’nde. Bundan ilerisini bilmiyorum, düşünemiyorum. Bundan güzeli olamaz galiba. En güzeli benim mahallemde, en güzel toplu konutlar benim” diye konuştu.

Deprem bölgesinde iki katlı köy evleri tamamlandı 4

“EVLER UMUDUN BİTTİĞİ YERDE BİZE UMUT OLDU”

Hak sahibi Döndü Bozlakoğlu da temelden itibaren tüm çalışmaları gördüklerini söyledi: Ben gelip çalışmalarda kullanılan malzemeleri gördüğüm için diyorum ki burası güvenilir, yaşanılacak bir yer. Buradaki hak sahipleri gönül rızasıyla gelip evlerinde oturabilirler. Umudun bittiği yerde bize umut oldu burası. Hayalimizin daha üstüne oldu. Mutfak olsun, oturma odamız salonumuz olsun ferah ve çok güzel. Balkon desen zaten manzarası çok güzel.

Deprem bölgesinde iki katlı köy evleri tamamlandı 5

“MUAZZAM BİR ŞANTİYE KURULMUŞ”

Cuma Gülleci ise ekiplerin çok iyi çalıştıklarını belirterek, “Murat Kurum bakanım geldi, söz verdi, bir tek kişiyi bile evsiz bırakmayacağım dedi, sözünü de tuttu. Hayallerimize umut oldu. Beklediğimizden daha güzel yaptılar. Ara ara gelip bakıyorum, geziyorum çok güzel çalışıyorlar. Hafta sonları bile bir an önce bitirelim diye uğraşıyorlar” dedi. Hak Sahibi Fevzi Adıgüzel de “Biz önce köyden gördük burayı. Allah Allah! Muazzam bir şantiye kurulmuş, muazzam bir çalışma var. Durup bakıyoruz köye girişlerde, tepelerden, virajlardan buralar gözüküyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 şubat
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