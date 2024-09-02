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Deprem bölgesinde imar çalışmaları devam ediyor... İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin üstünde büyüme gösteriyor

02.09.2024 16:57
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 2,5 oranında büyüdü. Türkiye'nin büyümesini değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, deprem bölgesindeki imar çalışmalar nedeniyle inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin üstünde bir büyüme performansı göstermeye başladığını aktardı.

Deprem bölgesinde imar çalışmaları devam ediyor... İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin üstünde büyüme gösteriyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 2,5 oranında büyüdü. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 2,5 büyüdüğüne dikkati çekerek, "Ülkemizde istihdama en büyük katkıyı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 6,5 oranda büyümüştür. Deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları ile sektörümüz, Türkiye ekonomisinin üstünde büyüme performansı göstermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İLK ÇEYREKTE DE BÜYÜME KAYDETMİŞTİ

İlk çeyrekte deprem bölgesindeki çalışmaların da etkisiyle inşaat sektörünün yüzde 11,1 oranında büyüdüğünü hatırlatan Eren, sektörün bu çeyrekte de yine önemli bir performans gösterdiğini belirtti. Eren, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün büyüme ivmesinde yaşanan düşüş önceki dönemlerin baz etkisi ve Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin olası etkileri nedeniyle beklenmekteydi. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve ekonomide dengelenmenin sağlanmasına yönelik ekonomi politikalarının etkisiyle gelecek dönemlerde de sektörümüzde büyüme hızının düşmesi beklenmektedir. Bu nedenle sektörümüzde durdurulan veya yavaşlatılan kamu projelerinde firmalara tasfiye hakkı verilmesi, bu daralmaya dayanamayan firmaların hayatta kalmaları için gereklidir."

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat deprem bölgesi
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