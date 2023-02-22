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Deprem enkazı nereye dökülecek? Bakanlık'tan açıklama geldi! "Tekniğe uygun bir şekilde..."

22.02.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi on ili etkiledi ve binlerce binanın yıkılmasına neden oldu. Enkazın nereye ve nasıl döküleceğine ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, enkaz dökülecek yerleri doğaya, çevreye zarar vermeyen yapıda olan alanlar olarak belirlediklerini söyledi. İşte tüm detaylar...

Deprem enkazı nereye dökülecek? Bakanlık'tan açıklama geldi! "Tekniğe uygun bir şekilde..."

Deprem felaketinin ardından enkaz çalışmaları devam ediyor. Geri dönüşün ile enkazın yeniden ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışma başlattıklarını belirten Karahan, "Enkazlar için Sayın Bakanımızın çevre birimlerine talimatı; çevreye zararın aza indirecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz" dedi. İşte tüm detaylar...

Deprem enkazı nereye dökülecek? Bakanlık'tan açıklama geldi!

ENKAZLAR NEREYE DÖKÜLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, afet sonrası uygulanması gereken “Atık Yönetimi”ne ilişkin bilgiler paylaştı. Karahan, yaptığı açıklamada yıkılan binaların atıklarının arama-kurtarma çalışmalarının ardından çevresel risk oluşturmayacak şekilde kaldırılmasını vurgularken yıkıntı atıklar için belirlenen alanların il Valilikleri koordinesinde insan sağlığına zarar vermeyecek ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek alanlardan seçilmesi gerektiğine dikkati çekti. “Tehlikeli ve geri dönüştürülebilir atıklar, uzmanlar ekiplerle titizlikle ayrıştırılacak.” diyen Karahan, yıkıntı atıklarının bulunduğu bölgelerde güvenlik tedbirlerinin alınması ve görevliler haricinde kimsenin alana girmemesi gerektiği ifade etti. Karahan, toplu yaşam alanlarından çıkan atıkların ise toplanması ve haşerat oluşumu riskine karşı atık biriken alanların ve enkaz alanlarının periyodik olarak ilaçlanmasının önemini vurguladı.

ÇEVREYE HASAR VERMEDEN KALDIRILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya’nın Özalper Mahallesi'nde enkazı kaldırılan Hayat Sitesi'nde incelemeler yaptı, gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla enkaz ve atıkların yönetimi noktasında çalışma yaptıklarını kaydeden Karahan, var olan atık yönetim planını yenilediklerini, deprem bölgelerinde enkazın çevreye en az zarar ve en az hasar verecek şekilde nasıl kaldıracağına yönelik bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.

Afetler sonrasında oluşan atık yönetiminin çevre ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Karahan, şunları söyledi:

“Afetten sonra süreci yönetirken bu enkazların ve atıkların yönetimi noktasında Sayın Bakanımızın talimatıyla bir çalışma yaptık. Zaten var olan bir atık yönetim planlarımızı yeniledik, yapıya uygun bir hale getirdik. Bütün deprem bölgelerinde enkazın çevreye hasar vermeden nasıl kaldıracağımız noktasında bir çalışma ortaya koyduk. Şimdi bölgelerde öncelikle koordinatör Valiliklerimiz ve Valiliklerimizin belirlediği enkaz döküm alanlarını belirledik orada. Bu alanlar da çeşitli özelliklere sahip. Yani doğaya, çevreye zarar vermeyen, yer altı sularına, yağmur sularının geçmesini sağlayacak bir yapıda olan alanları belirledik. Bu döküm alanlarını belirledikten sonra da enkazın kaldırma işlemlerini çevreye zarar vermeden, geçici döküm alanlarının önce bitmesini sağlıyoruz.”

Deprem enkazı nereye dökülecek? Bakanlık'tan açıklama geldi!

"GÜVENLİK TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Enkaz döküm alanlarında güvenlik tedbirlerini de alarak çevreye zarar vermeden bu yapının ortaya konmasını sağladıklarını ifade eden Karahan, “Öncelikle vatandaşın var olan enkazın içerisindekileri alması gerekenlere müsaade ederek bu yapının vahşi bir şekilde değil, daha tekniğine uygun bir şekilde alana ulaşmasını sağlıyoruz. Daha sonra da geri dönüşümü ile ilgili enkazların tekrar ekonomiye geri kazandırılması ile ilgili bir çalışma başlattık. Yani hem buralarda konkosörler kurularak, bunların en ince ayrıntısına kadar, içerisinde metalinden tuğlasına kadar, betonundan borusuna, mobilyadan ahşap atığına kadar aklınıza gelecek bütün atıkların nasıl yönetileceği noktasında bir plan belirledik. Bu plana göre de bu geri dönüşümlerini sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

"ÇEVREYE ZARARIN AZA İNDİRECEK YAPIYI KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Enkaz kaldırma işlemlerinin valilerin kontrolünde hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Eyüp Karahan, “Malatya özelinde hızlı bir şekilde başladık ve diğer deprem bölgesinde de bu enkazların kaldırılma işlemleri devam ediyor. Biz daha çok bunun çevreye zararın aza indirecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın çevre birimlerine talimatı bu. Çevreye zararın aza indirecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Yani enkazların bir an önce, öncelikle acil yıkılacak binaların yıkılması, çevreye zarar vermemesi gerekiyor. Daha sonra da bu enkazların belirlenen alanlara biran önce hızlı bir şekilde iletmemiz gerekecek” diye konuştu.

"DEĞERLİ EŞYALAR KOLLUK GÜÇLERİMİZİN KONTROLÜNDE"

Enkaz kaldırılması ile ilgili her aşamanın kolluk kuvvetlerinin kontrolünde yapılacağını vurgulayan Karahan, “Vatandaşlarımızın değerli eşyaları ise tamamen kolluk güçlerimizin kontrolünde. Hem enkazların kaldırıldığı noktada, hem depolama alanlarında kolluk kuvvetlerimiz görev yapıyorlar. Her aşamasında, her adımında kolluk kuvvetlerinin kontrolünde yapılacak. Onlar emanete alınarak, sahipleri belirlendikten sonra teslim edilecek.” dedi.

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