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Depremden etkilenen KOBİ'lere KOSGEB'den faizsiz kredi desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt: - "KOBİ'lerimiz 100 bin lirayı kullandıktan sonra 1 yıllık geri ödemesiz dönemi olacak. Bu geri ödemesiz dönemin akabinde üçer aylık taksitler halinde 2 yıl içerisinde bu ana parayı ödeyecekler ve faizinin tamamını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Toplamda 36 ay vadeli faizsiz bir kredi olarak bunu tanımlayabiliriz" - "Herhangi bir bütçe sınırımız, kısıtımız olmayacak. Ne kadar firmamız depremden zarar görmüşse bütün bu firmalarımıza bu kredi kullanımını yaptırabilecek durumdayız" - "KOBİ'ler doğrudan banka şubelerine giderek bu kredilerini kullanabilecek"

VOLKAN KAŞİK - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'na Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'lerin tamamının başvurabileceğini bildirdi.

Uzkurt, AA muhabirine, depremden zarar gören özellikle Malatya ve Elazığ'da KOBİ'lere 100 bin lira üst limitli faizsiz kredi kullandırımı yaptıracaklarını ifade etti.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından depremden zarar görenlerin tespitinden sonra bu listeleri kendileriyle paylaşacaklarını aktaran Uzkurt, şöyle devam etti:

"Biz de bu listeyi bankalarla paylaşacağız. İlgili firmalarımız, KOBİ'lerimiz 100 bin lirayı kullandıktan sonra 1 yıllık geri ödemesiz dönemi olacak. Bu geri ödemesiz dönemin akabinde üçer aylık taksitler halinde 2 yıl içerisinde bu ana parayı ödeyecekler ve faizinin tamamını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Toplamda 36 ay vadeli faizsiz bir kredi olarak bunu tanımlayabiliriz. Teminat güçlüğü çeken KOBİ'lerimiz için de biz Garanti Fonu'yla bir protokol yapmayı planlıyoruz. Teminatları da oradan tedarik etmenin yolunu açmış olacağız."

- "Herhangi bir bütçe sınırımız, kısıtımız yok"

Uzkurt, valiliklerce hasar tespiti yapıldıktan sonra "Acil Destek Kredisi Programı"ndan yararlanacak KOBİ sayısının netleşeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir bütçe sınırımız, kısıtımız olmayacak. Ne kadar firmamız depremden zarar görmüşse bütün bu firmalarımıza bu kredi kullanımını yaptırabilecek durumdayız. Yine KOSGEB olarak KOSGEB'den daha önce proje desteği alana ve geri ödemesi vadesi gelen KOBİ'lerimizin borçlarını da 2021 yılına kadar ertelemiş bulunmaktayız. Benzer şekilde KOSGEB'in kredi faiz programlarından yararlanarak bir bankadan kredi kullanmış olan ve geri ödemesi, vadesi gelmiş olan firmalarımızdan bu bankalara olan borçlarını da yine 2021 yılına kadar erteliyoruz."

- "Krediyi doğrudan banka şubelerinden alacaklar"

Uzkurt, kredi kullanımında KOBİ'lere kolaylık sağlayacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Kredi kullandırımında vatandaşlarımızın herhangi bir belge ve dosya hazırlamasına ihtiyaç olmadan hiçbir KOSGEB Müdürlüğümüze gelmesini gerektirecek bir duruma mahal vermeden doğrudan ilgili banka şubelerine gidecekler ve bu kredilerini kullanacaklar. Hangi bankaların bu kredi programlarına iştirak edeceklerini yakın zamanda ilan edeceğiz. Kurum olarak hazırlıklarımızı tamamladık, bankalara yazımızı yazdık. KOBİ'ler doğrudan banka şubelerine giderek bu kredilerini kullanabilecek. Mümkün olduğu kadar arada bir aracı, herhangi bir suistimale mahal vermeden herhangi bir belge, bürokrasiye müsaade etmeden kolaylıkla kısa zaman içerisinde depremden zarar gören KOBİ'lerimizin bu krediden istifade etmelerini arzu ediyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarına göre Elazığ'da 30 binin üzerinde, Malatya'da ise 20 binin üzerinde firma bulunduğunu anlatan Uzkurt, "Bu firmalardan hangileri zarar görmüşse hepsi KOBİ olması kaydıyla bu program kapsamında olacak. Dolayısıyla buradaki tek kriter depremden zarar gördüğünün resmi makamlarca, valilikçe tespit edilmiş olması bizim için yeterli." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cevahir Uzkurt, deprem, Elazığ, KOSGEB, Malatya,

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