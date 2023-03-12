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Depremden sonra fırsatçılar yine boş durmadı! Fiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldi

12.03.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle başlayan konut fiyatlarındaki artış depremden sonra daha da arttı. Konut yetersizliği nedeniyle mülk sahipleri sevinirken kiracılar ise çaresiz durumda kaldı. Yıkıma neden olan ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminden sonra başlayan göç dalgası ise fırsatçıları sevindirdi. İzmir'de geçen sene 3 bin liraya kira istenilen yerler için şu anda 12 bin lira talep ediliyor

Depremden sonra fırsatçılar yine boş durmadı! Fiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken depremden sonra Ege Bölgesi ve diğer bölgelere göç başladı. Konut kira ve satış fiyatlarında da artış gözlendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, konut fiyatlarında Aralık 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 170’e yakın bir artış oldu.

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FİYATLARDAKİ ARTIŞ DURMADI

Foça’da yaşayan Müge Sönmez, "Kira ve konut fiyatlarının çok arttığını düşünüyorum. Geçen sene 3 bin lira olan kira fiyatları, şimdi 7 bin-8 bin civarı. Geçen sene 1 milyon 500 bin lira olan evler, 3-4 milyon olmuş durumda. Pandemiden dolayı sessiz sakin yerleri tercih edenler ile deprem felaketi nedeniyle konut ve kira fiyatlarının arttığını düşünüyorum" dedi.

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FIRSATÇILAR DURMUYOR

İzmir’in değişik ilçelerinde şubeleri bulunan yetkili gayrimenkul danışmanı Altan Küçükbayraktar ise, "Fırsatçılığın önüne geçmeye çalışıyoruz. Foça, İzmir, Karabağlar’da olan konut ve kira artışları konusunda çok şikayetler geliyor. 3 milyon lira olan yerlere 7-8 milyon lira isteniyor. Yüzde 165-yüzde 170 civarında geçen seneye göre artışlar var. Pandemi sürecinde İzmir bölgesine talep arttı. 3 bin lira olan kiralar 12 bin liralara kadar yükseldi" diye konuştu.

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"MÜLK SAHİPLERİ SEVİNDİ, KİRACILAR ÜZGÜN"

Yetkili gayrimenkul danışmanı Ender Sındırgılıoğlu da, "Konut fiyatlarındaki artışın nedeni, yeterince konut olmamasından kaynaklanmaktadır. Yeterince konut olmadığı için mevcut değer artışı yükselmekte arz talep dengesi sağlanamamaktadır. Pandemi döneminde İzmir bölgesine talep artışıyla ister istemez fiyat artışları oldu. Kahramanmaraş depreminden sonra bulunduğu bölgeden ayrılan insanlar çevre illere gittiler. Çoğu İzmir, Balıkesir ve Çanakkale bölgesine yöneldi. Mülk sahiplerini sevindiren bir durum olsa da konut fiyatlarını etkiledi ve kiracıları üzen bir durum oldu. Geçen sene 1 milyon 750 bin liraya sattığımız dubleks konut şu anda 4 milyon 500 bin civarında" sözlerine yer verdi. (İHA)

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