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Deutsche Bank'tan Türkiye için kritik faiz tahmini

11.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'tan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 18 Kasım'da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde kritik faiz tahmini geldi. Deutsche Bank ekonomistleri, 18 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini ve yıl sonu faiz beklentilerini de yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdüklerini söyledi.

Deutsche Bank'tan Türkiye için kritik faiz tahmini

Piyasalarda gözler 18 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Almanya merkezli Deutsche Bank, Bankası'nın bu ay ve önümüzdeki ay yapacağı toplantılarda faizleri 100'er baz puan düşürmesini beklediğini açıkladı. Ve yıl sonu faiz beklentilerini de yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdüklerini söyledi.

MERKEZ BANKASI PPK KASIM AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Merkez Bankası'nın dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi

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TCMB
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