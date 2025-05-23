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Dev bankalar sözleşmeyi imzalamıştı! World kullananlar dikkat, Rekabet Kurulu'ndan açıklama geldi '9 ay içinde değiştirilmeli'

Rekabet Kurulu, World Kredi Kartı Programı çerçevesinde bazı bankalara tanınan bireysel muafiyete ilişkin yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, World Programı'ndan çıkan bankalara, müşterilerinin kartlarını yenileriyle değiştirmesi için en az 9 ay süre tanınacak.

Dev bankalar sözleşmeyi imzalamıştı! World kullananlar dikkat, Rekabet Kurulu'ndan açıklama geldi '9 ay içinde değiştirilmeli'

Rekabet Kurulunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Yapı ve Kredi Bankasının, Türkiye Vakıflar Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Anadolubank ile imzaladığı World Kredi Kartı Programı işbirliği sözleşmelerine yönelik incelemenin sonuçlandığı bildirildi.

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Açıklamada, yürütülen inceleme kapsamında, bireysel muafiyetin geri alınmasının gerekli olup olmadığının değerlendirildiği ifade edildi.

KISITLANMAYACAK!

Kurulun, söz konusu bankaların birbirlerinin program kapsamındaki üye iş yerlerine hizmet sunmasını, başka bir ortak markalı kart programına katılmalarını ve diğer programa üye bankaları hedef alacak şekilde reklam yapmalarını yasaklayan maddelerin bireysel muafiyetten yararlanabileceğine hükmettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bazı maddelerin bankalar ve üye iş yerleri için geçiş engelleri oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda başka bir banka ile World üye ilişkisi devam eden iş yerlerine teklif sunma yasağının, hizmet sağlayıcısını değiştirmek isteyen iş yerlerini kapsamayacak şekilde daraltılması gerektiği belirtilirken, World Programı'na üye bankaların, kart ve yıllık üyelik ücretlerini belirleme özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı. Kararda ayrıca World Programı'ndan çıkan bankalara, müşterilerinin kartlarını yenileriyle değiştirmesi için en az 9 ay süre tanınması gerektiği ifade edildi. Söz konusu programla ilgili bazı sözleşme maddelerinin 9 ay içinde değiştirilmesi veya sona erdirilmesi gerektiğine karar verildi. Aksi takdirde sözleşme taraflarına yasal işlem başlatılacak."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
rekabet kurulu
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