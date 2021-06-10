Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi! İşte uzmanların altın yorumları

Altın piyasasında, ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı öncesinde düşüş trendine giren altın fiyatları, açıklamaların ardından gerilemeye devam etti. Gram altın, haftaya 526 TL seviyesinde başladıktan sonra kademeli bir düşüşle bu haftanın en düşük seviyesi olan 510 TL’yi gördü.

"RALLİ ENDİŞESİ OLUŞABİLİR"

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, bugün açıklanan ABD enflasyon verilerinden önce yaptığın açıklamada, "Altının kaderi ABD enflasyonuna bağlı durumda. Eğer fiyatlar veri sonrasında 1.840 doların altına inerse uzun dönemli ralliyle ilgili endişeler oluşabilir. 1.920 dolar seviyesi geçildiğinde ise yeni hedef 1.960-1.965 dolar civarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'DE ENFLASYON AÇIKLANDI

ABD'de tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ağustos 2008'den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5'i gördü.

"DÜZELTME GELEBİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarına düzeltme gelebileceğini belirterek, "Genel olarak hareketin dinamiği yukarı. Ancak yükseliş eğilimi içinde aşağı yönlü bir düzeltme yapabilir." dedi.