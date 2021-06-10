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Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi! İşte uzmanların altın yorumları

10.06.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni haftaya 526 TL seviyesinde başlayan gram altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde ABD ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen haberlerle birlikte 510 TL seviyesini gördü. Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirtirken, Fitch Solutions'tan da 2022 yılı için altın tahmini geldi.

Altın piyasasında, ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı öncesinde düşüş trendine giren altın fiyatları, açıklamaların ardından gerilemeye devam etti. Gram altın, haftaya 526 TL seviyesinde başladıktan sonra kademeli bir düşüşle bu haftanın en düşük seviyesi olan 510 TL’yi gördü.

"RALLİ ENDİŞESİ OLUŞABİLİR"

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, bugün açıklanan ABD enflasyon verilerinden önce yaptığın açıklamada, "Altının kaderi ABD enflasyonuna bağlı durumda. Eğer fiyatlar veri sonrasında 1.840 doların altına inerse uzun dönemli ralliyle ilgili endişeler oluşabilir. 1.920 dolar seviyesi geçildiğinde ise yeni hedef 1.960-1.965 dolar civarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'DE ENFLASYON AÇIKLANDI

ABD'de tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ağustos 2008'den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5'i gördü.

"DÜZELTME GELEBİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarına düzeltme gelebileceğini belirterek, "Genel olarak hareketin dinamiği yukarı. Ancak yükseliş eğilimi içinde aşağı yönlü bir düzeltme yapabilir." dedi.

2022 İÇİN FİYAT TAHMİNİNİ YAPTI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu beklentisini bin 780 dolar olarak belirledi. Ons altın fiyatı halihazırda 1880 dolar düzeyinde bulunuyor.Fitch Solutions'un değerlendirmesinde 2021 yılında şimdiye kadar ortalama bin 804 dolar düzeyinde bulunan ons altının bin 780 dolar olan beklentisinin korunduğu kaydedildi.

Altın fiyatları için yukarıda 2075 dolarda güçlü bir direncinin bulunduğunu kaydeden kurum, aşağıda ise 1730 dolarda güçlü bir destek görüldüğünün altını çizdi. Değerlendirmede altın fiyatının yıl sonuna doğru kararlı bir gerileme göstereceği tahmini de yapıldı. Kuruluşun 2022 yılı için fiyat tahmini ise bin 700 dolar oldu.

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"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Tunç Şatıroğlu takipçilerine sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son paylaşımında ABD'nin enflasyon verilerine değinen Şatıroğlu şu açıklamayı yaptı:

ABD 10 yıllık faizleri düşen kanalın dibine kadar geldi ve buradan bir miktar tepki yükselişi gelmesini beklerim. Bugün enflasyon verisi var. Piyasada birkaç gündür enflasyon verisi yüksek de çıksa faizlerin fazla artmayacağı, düşük çıkarsa daha da düşeceği fiyatlanıyor.

Eğer enflasyon düşük gelirse zaten altın ve gümüş için pozitif olacak, beklenti yüksek gelmesi yönünde. Ancak yüksek gelmesi durumunda faizlerin 1,55'in üzerine çıkmaması durumunda bu da pozitif olacaktır.

Öyle veya böyle altındaki düşüşler alım fırsatı olacaktır.

Şu anda altında satışlar var. 1682'den gelen yükselişe katılanların bir miktar kâr satışı yapması normal.


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