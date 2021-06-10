77 yıldır sakız koyunu yetiştiriyor! Şampiyonlukları da var

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de 1937'de dünyaya gelen Çelik, dedesi ve babasının işi dolayısıyla çiftçilik ve hayvancılığın içinde gözlerini açtı. Sakız koyunu yetiştiriciliğini "dededen miras değil, görev" diye tanımlayan Çelik, 7 yaşında tek başına hayvanları otlatmaya başladı. Geçen sürede, Çeşme'nin turizm alanında büyümesine rağmen arsalarını satmayan ve çiftçiliğe devam eden Çelik, Ovacık Mahallesi'ndeki çiftliğinde çok sevdiği Sakız koyunlarıyla "köy hayatını" sürdürdü. Hayvanlarını haftada 2-3 defa sıcak suyla yıkayan, doğumlarında da yanlarından ayrılmayan Çelik, "Bunlar da benim çocuklarım." dediği koyunlarının doğum zamanlarında ahıra yatak atıp onların yanında kaldı, "sıcaktan etkilenmesinler" diye ahıra vantilatör taktırdı. ŞAMPİYON KOYUNLARIN YETİŞTİRİCİSİ İlçede düzenlenen Sakız koyunları yarışmalarına katılan Çelik burada birincilikler aldı. Kupalarını, madalyalarını evinin duvarlarına asan Çelik, koçlarıyla beraber çektirdiği fotoğrafları da albümde sakladı. Şimdi 30'un üzerinde Sakız koyunu bulunan ve ünü bölgesini aşan Çelik'in yetiştirdiği hayvanlar, yöreden ve birçok ilden talep görüyor.