Dev kuruluştan kritik değerlendirme! Türkiye için her şey değişebilir

Ocak ayının son günlerine doğru finans gelişmeleri hız kesmeden sürüyor. TCMB, dün 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyordu, beklentiler doğrultusunda TCMB'nin kararı bu şekilde oldu. Peki, Türkiye'de ve dünyada başka hangi gelişmeler yaşandı? İşte detaylar...

ÖNE ÇIKAN EKONOMİ BAŞLIKLARI

☑ TCMB sürpriz yapmadı ve faizi 250 baz puan indirdi. Metinde sıkılaşma sürecimiz boyunca hep kullanılan bir cümle çıkarıldı. Daha güvercin ifadeler dikkat çekiyor.

☑ ABD Başkanı Trump, Davos’ta iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, OPEC ülkelerine küresel petrol fiyatlarını düşürme, dünya genelindeki merkez bankalarına ise faiz oranlarını ‘hemen’ indirme çağrısında bulundu

☑ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2025 yılının ilk Türkiye kredi notu değerlendirmesini açıklayacak. Piyasada not artışı beklentisi var.

☑ Dünyanın en büyük tahvil fonlarından Pacific Investment Management Co’nun (Pimco) Baş Yatırım Sorumlusu Dan Ivascyn, Fed’in faiz oranlarını uzun vadede sabit tutacağını ve hatta gerekirse artırabileceğini söyledi.

AJANDA

1Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

2 ABD’de Hizmet ve İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri açıklanacak.

3 Dünya Varlık Yönetimi, talep toplamasını sürdürecek.

MERKEZ BANKASI'NDAN PPK KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek %45’e çekti. Merkez Bankası’nın karar metninde, aralık ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş olduğu, ancak ocak ayında zamana bağlı fiyat artışları ve geçmiş enflasyona endekslemeye dayalı hizmet kalemlerinin etkisiyle enflasyonda öngörülen artışlar yaşandığı ifade edildi. Metinden, önceki açıklamalarda yer alan “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürecektir” ifadesi çıkarıldı. Uzun zamandır metinde olan bu cümlenin çıkarılması önümüzdeki dönem faiz indirimleri için TCMB’nin yeri olduğunu gösteriyor.

Buna karşın, TCMB enflasyondaki düşüşe destek olmak için sıkı para politikası duruşunun süreceğini, faiz oranlarının dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini vurguladı. Ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler olması durumunda ek makroihtiyati tedbirlerin alınacağı belirtildi. Merkez Bankası, 2025 sonu için enflasyon tahminini %21, 2026 sonu için ise %12 olarak belirledi. Bu doğrultuda, faiz kararlarının veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınmaya devam edileceği açıklandı. TCMB, şubat ayında toplantı yapmayacak ve bir sonraki faiz kararını 6 Mart’ta açıklayacak.

DONALD TRUMP DAVOS'TA KONUŞTU

ABD Başkanı Trump, Davos’ta iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, OPEC ülkelerine küresel petrol fiyatlarını düşürme, dünya genelindeki merkez bankalarına ise faiz oranlarını ‘hemen’ indirme çağrısında bulundu. Trump, özellikle Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticisi ülkelerin, ham petrol fiyatlarını aşağı çekme konusunda daha hızlı hareket etmemesinden dolayı şaşkınlığını dile getirdi. Trump Davos’taki konuşmasında, “Suudi Arabistan ve OPEC’ten petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim. Fiyatları düşürmeliler. Aslında bunu seçimden önce yapmamış olmalarına şaşırdım.” dedi. Trump, yüksek petrol fiyatlarının Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalini sürdürmesine olanak tanıdığını belirtti.

Trump konuşmasında ayrıca, dünya genelindeki şirketlere ürünlerini ABD’de üretmeleri gerektiğini, aksi takdirde ABD pazarına giren ithal mallar üzerinde kapsamlı gümrük vergileriyle karşılaşacaklarını söyledi. Trump açıklamalarına ek olarak iş dünyası liderlerine, radikal deregülasyon politikalarını ve ‘ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi’ olarak tanımladığı ekonomik gündemini anlattı. Trump, bu politikaları ‘sağduyunun bir devrimi’ olarak nitelendirdi. Trump’ın son açıklamaları ekonomi politikalarında korumacı yaklaşımını ve küresel enerji piyasalarına olan etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN KRİTİK TAHMİN

Dünyanın en büyük tahvil fonlarından Pacific Investment Management Co’nun (Pimco) Baş Yatırım Sorumlusu Dan Ivascyn, Fed’in faiz oranlarını uzun vadede sabit tutacağını ve hatta gerekirse artırabileceğini söyledi. FT’ye konuşan Ivascyn, ABD Merkez Bankası’nın Trump’ın yeni ekonomik politikalarının netleşmesini beklediğini ve bu belirsizlik ortadan kalkana kadar faiz oranlarında değişiklik yapmayacağını öngördüğünü söyledi. Ivascyn’in açıklamaları, Trump’ın geniş kapsamlı tarifeler uygulama planlarının enflasyonu artırma riski taşıdığı ve ABD ekonomisinin beklenenden daha dirençli bir performans sergilediği bir dönemde olmasıyla daha da önemli hale geliyor.

Fed, geçtiğimiz yıl faiz oranlarını toplamda bir puan düşürmüştü. Ancak aralık ayında yayımlanan projeksiyonlarda, 2025 için iki çeyrek puanlık indirim öngörüldü. Eylül ayında indirim beklentileri dört çeyrek puan (1 puan) olarak tahmin ediliyordu. Bununla birlikte, ABD Hazine tahvillerinde bir satış dalgası yaşandı ve 10 yıllık Hazine tahvil getirileri, geçen yıl Eylül ayında %3,6 seviyesinden %4,5’in üzerine çıktı. Pimco, bu dönemde yüksek getirilerden faydalanmak amacıyla hükümet tahvillerine olan yatırımlarını artırdığını açıkladı.

MOODY'S TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DEĞERLENDİRECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2025 yılının ilk Türkiye kredi notu değerlendirmesini açıklamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin son dönemde rezervlerindeki güçlenme ve cari açıkta görülen azalma, dış risklerin azalmasına katkı sağladı. Bu gelişmeler, piyasalarda olası bir not artışı beklentisini artırmış durumda. Moody’s, Temmuz 2024’teki son değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu “B3”ten “B1" e yükseltmiş ve görünümünü “pozitif” olarak korumuştu. Analistler, bu kez bir kademe daha not artışıyla Türkiye’nin kredi notunun Fitch ve S&P seviyelerine ulaşmasını bekliyor. Böyle bir gelişmenin özellikle yabancı yatırımları artırarak Türkiye’ye daha fazla sermaye çekilmesine olanak sağlayacağı öngörülüyor.

İTO BAŞKANI'NDAN DEĞERLENDİRME

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB’nin faiz kararının ardından reel sektörün finansman maliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, enflasyondaki düşüş trendine zarar vermeyecek şekilde kademeli olarak gerçekleştirilen faiz indirimlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ancak bu indirimlerin ticari kredi faizlerine hızlı ve bire bir oranda yansıtılmasının temel beklentileri olduğunu vurguladı. Avdagiç, “2025’in, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kararlarla başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda, kur tarafında rekabetçiliğimizi artıracağımız bir yıl olmasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Barclays Ekonomik Araştırma Bölümü Başkanı Christian Keller, Davos Zirvesi’nde Türkiye ekonomisi ve küresel piyasalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtlayan Keller, Türkiye’de enflasyonun düşüş trendinde olduğunu vurguladı ve bu eğilimin devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, ekonomide stabiliteye vurgu yaparak, bunun yatırımcılar için kritik bir unsur olduğunu ifade etti. Keller, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin karmaşık yapısına rağmen önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, “Dış tarafta Trump’ın atacağı bazı adımlar Türkiye için pozitif olabilir. Ancak İran ile yaşanabilecek bir çatışma negatif bir etki yaratabilir” dedi.

13 YIL ARADAN SONRA THY ŞAM İÇİN UÇTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın (THY) 13 yıl aradan sonra Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk uçuşla İstanbul-Şam hattının yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan THY’ye ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı, bugün Şam Uluslararası Havalimanı’na başarıyla iniş yaptı. Bakan Uraloğlu, kış sezonu boyunca 23 Ocak ile 27 Mart tarihleri arasında salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün İstanbul-Şam arasında uçuşların gerçekleştirileceğini açıkladı. Uçakların İstanbul’dan kalkış saati 09.00, Şam’dan dönüş saati ise 1300 olarak planlandı. Uçuşların, görerek uçuş (VFR) şartlarında gerçekleştirileceği ve gündüz saatlerine odaklanılarak düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: Fintables