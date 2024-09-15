Otobüs firması Hakiki Koç Turizm iflas etti! Seferler iptal edildi, yüzlerce çalışan işsiz kaldı

Türkiye’de 63 yıldır faaliyet gösteren Hakiki Koç Turizm, ekonomik kriz ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle piyasa koşullarına daha fazla dayanamayarak iflas kararı aldı. 1963 yılında İzmir merkezli olarak kurulan Hakiki Koç Turizm, uzun yıllar hem yurtiçi hem de uluslararası seferler düzenleyerek taşımacılık sektöründe önemli bir yer edinmişti.

OTOBÜS SEFERLERİ DURDU, YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Hakiki Koç Turizm, kurucusu Mehmet Niyazoğlu'nun vefatından sonra yönetimsel sorunlar yaşamaya başladı. Firmanın 2010 yılında Asya Tur'a satıldığı iddiaları ortaya atıldı, ancak Hakiki Koç, uzun süre sektörde varlık gösteremedi. Şirketin web sitesi aktif olmadı ve otobüs seferleri ani bir şekilde durduruldu. Bu kapanma kararı, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına neden oldu.

Firmaya ait ilk filo dört adet 1960 model Mercedes otobüsten oluşuyordu. İzmir'den başlayarak İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlere kadar geniş bir alanda hizmet veren Hakiki Koç, zamanla uluslararası seferlerle de büyüdü. Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelerle başlayan uluslararası taşımacılık hizmetleri, firmanın sınır ötesi başarısını gösterdi. Ayrıca, 1968-1978 yılları arasında Suudi Arabistan'a Hac seferleri düzenleyerek uluslararası alanda da hizmet ağını genişletti.

Hakiki Koç Turizm’in iflası, Türkiye’nin taşımacılık sektöründe uzun bir dönemin sonunu getirdi.