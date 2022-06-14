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Devlet aylık 2 bin 126 lira verecek! İşte aranan şartlar...

14.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce genç için staj seferberliği başlatıldı. Devlet ayda 2 bin 276 lira ödeyecek. Başvurular internet üzerinden yapılırken, sürece dahil olmak isteyenler uzmanlık sertifikası alabilmek için eğitimini tamamlaması gerekiyor. Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı ile başta uluslararası ve ulusal şirketler olmak üzere büyük ölçekli işletmelere ve KOBİ’lere nitelikli insan kaynağı sağlanması amaçlanıyor.

Devlet aylık 2 bin 126 lira verecek! İşte aranan şartlar...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), öğrenciler için önemli bir işbirliğine imza attı. ‘Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı’ adı verilen protokole göre, meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri, başta uluslararası ve ulusal şirketler olmak üzere küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) staj yapabilecek. Üstelik staj ücretleri devlet tarafından karşılanacak. İşverenler için herhangi bir ilave yükümlülük olmayacak.

AYLIK 2 BİN 126 LİRA

Programla işletmedeki çalışan sayısına bakılmaksızın staja giden öğrencilere aylık 1.276 lira, Mesleki Eğitim Merkezi 12’nci sınıfına devam eden öğrencilere ise aylık 2 bin 126 lira ücret ödenecek. Böylece gençler hem ücretli staj yapma imkanı bulacak hem de işi mutfağında öğrenebilecek. Ayrıca staj yaptığı şirkette eğitim hayatı sonrasında iş bulma imkanı da artmış olacak. Programla sadece öğrencilerin eğitilmesi değil şirketlere de nitelikli insan kaynağı sağlanması planlanıyor.

UZMANLIK SERTİFİKASI

Konuyla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Mesleki eğitim bugün patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilleri gibi çalışmalara imza atan bir eğitim türü. Bu kurumlarda eğitim alanlar çalıştıkları şirketlere değer katacak” dedi. Özer, protokolle birlikte programa üye işletmelerde çalışan ve herhangi bir nedenle eğitim hayatını tamamlayamamış olan veya farklı bir alanda ustalık belgesi almak isteyenlerin de mesleki eğitim sürecine dahil edilerek uzmanlık sertifikaları alabileceklerini söyledi.

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NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI

Şirketleri, meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezunları almaya davet eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Protokolle büyük ölçekli işletmelerde ve KOBİ’lerde mesleki eğitim konusunda farkındalık oluşturarak, nitelikli insan kaynağının mesleki eğitimden karşılanmasını ve öğrencilerin mesleki eğitimi daha çok tercih etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Protokolle, öğrenci ve mezunların bu işletmelerde staj yapması temin edilecek ve istihdamlarına yönelik eşleştirme programları yürütülecek” dedi.

İNTERNETTEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Mesleki Eğitim Merkezi’nde (eski çıraklık) 4 yıl boyunca 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfta 1 gün okul 4 gün işyeri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise 12’nci sınıf eğitim döneminde haftada 3 gün staj olacak. Gençler eğer eğitim döneminde firma bulamazsa, o zaman yazın staja gidilecek. TOBB şirketlerden talep toplayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na iletecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri de taleplere göre okullar ve bölümler bazında öğrencilerle firmaları eşleştirecek. Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için https:// anket. tobb. org. tr/#/ anket/meslegim-hayatim adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak. (POSTA)


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