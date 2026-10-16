Devlet desteğiyle kurduğu eleme tesisi çiftçinin ürününe değer katıyor

Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde yaşayan Hanifi Güzel (37), çalıştığı iş yerinin kapanmasının ardından kendi işini kurmaya karar verdi.

Beldesindeki bakliyat, hububat ve çerezlik ayçiçeği yetiştiren çiftçilerin ürünlerini eleme tesislerine ulaştırmakta zorluk çektiğini fark eden Güzel, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Projesinin kabul edilmesiyle yüzde 70 hibe desteği alan Güzel, 2026'da beldesine tesisi kurdu.

"SATIŞTA ÇİFTÇİYE RAFA GİRECEK ŞEKİLDE ÜRÜN HAZIRLIYORUZ"

Güzel, AA muhabirine, tesisin bölge çiftçisinin işini kolaylaştırdığını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini elettirmek için önceleri kent merkezine veya çevre illere gitmek zorunda kaldığını anlatan Güzel, "Beldemizin ekim alanı çok geniş. Bizim tesisimizde bakliyat, hububat ve çerezlik kuruyemiş ürünlerinin eleme ve sınıflandırması yapılıyor. Yıllık 200 bin ton civarında eleme kapasitemiz var. Üç makinede eleme, bir makinede paketleme yapıyoruz." diye konuştu.

Güzel, tesiste elenen ürünlerin sadece satılmadığını, çiftçilerin eleme sonrası elde ettikleri ürünlerin bir kısmını tohum olarak ektiğini belirterek, "Arpa ve buğdayda eleme sayesinde çiftçiler çöp ve yabancı maddelerden arındırılmış kaliteli tohum ekiyor. Bu, tohumun çimlenmesini iyileştiriyor ve verimi artırıyor. Satışta ise çiftçiye rafa girecek şekilde ürün hazırlıyoruz." dedi.

TKDK Karaman Koordinatörü Özgür Öztürk de tesisin bölgedeki en modern bakliyat eleme tesisi olduğunu vurgulayarak, "Tesis sayesinde bölgemizde yetiştirilmekte olan bakliyat ve çerezlik ayçiçeği ürünlerinin çeşitleri ve ekiliş alanları artacaktır. Dane mısır ve silajlık mısıra alternatif olan bakliyatların öne çıkmasıyla su tasarrufuna da katkı sağlanacaktır. Burada işlenen ürünler daha kaliteli olarak pazara sunulacak ve ürünün pazar değeri artacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır