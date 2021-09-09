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Devlet işçinin yanında! Milyonların geçim kapısı

09.09.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin geçim kapısı olan işçilerin geçici olarak yer aldığı bazı işler bulunmaktadır. Bu işlerde çalışanlar, tam zamanlı çalışan işçinin haklarından yararlanabilmektedir.

Devlet işçinin yanında! Milyonların geçim kapısı

Koronavirüs dönemiyle birlikte pek çok kişi işinden olurken, devlet istihdamı artırmak amacıyla geçici işlere ağırlık verdi. Hem işgücü ihtiyacı karşılanırken hem de maaliyetler düşürüldü. Bu konudaki bir diğer önemli mesele ise geçici işçilerin haklarını bilmesi. Sizler için geçici işçilerle ilgili tüm detayları bir araya getirdik. İşte bilinmesi gerekenler…

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 4 AY SÜRESİNCE OLUŞTURULABİLİR

Özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesinde, aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulan iş ilişkisine "geçici iş ilişkisi" denilmektedir. İşletmenin günlük iş sayılmayan, aralıklı gördürülen, üretimi etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması durumunda 4 ay süresince geçici iş ilişkisi oluşturulabilir.

Mevsimlik tarım işleri, ev hizmetleri; işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde de geçici işçi çalıştırılabilir.

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ HANGİ DURUMDA KURULAMAZ?

Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde 8 ay süresince, kamu kurumlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde, grev ve lokavtın uygulanması sırasında geçici iş ilişkisi kurulamaz.

Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında da geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.

İşveren, belirtilen sürenin bitmesinin üzerinden altı ay geçmedikçe, aynı iş için yeniden geçici işçi çalıştıramaz.

GEÇİCİ İŞÇİLER İŞYERİNDEKİ SOSYAL HİZMETLERDEN EŞİT MUAMELE GÖRMELİDİ

İşveren işyerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlüdür.Geçici işçiler, çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırılır. Bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı hâlinde sağlanacak koşulların altında olamaz.

GEÇİCİ İŞÇİLER DE İŞVERENİN EĞİTİMLERİNE KATILMAK ZORUNDA

İşçilerin, işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılma yükümlülüğü bulunuyor. Ayrıca, kusurları ile neden oldukları zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı da sorumludurlar.

İşyerlerinde grev ve lokavtın uygulanması esnasında geçici iş ilişkisi kurulamaz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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