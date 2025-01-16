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Devletin memur için verdiği o paraya karşı çıktılar: 'İşçiler gibi kendileri ödesin'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.01.2025 07:30
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Uzman isimlerle başlayan ve ardından sosyal medyada kendine yer bulan konu yeni tartışmaya neden oldu. Sendikalı memurların sendika aidatının devlet tarafından karşılanmasına tepkiler geldi. Bazı uzmanlar bunun dünyada örneği olmadığını savunurken bazı uzmanlar da işçilerin bu parayı kendileri ödediğini ve memurların da kendileri ödemeleri gerektiğini savundu. Bazı sendikalar ise yürürlükte olan uygulamanın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Devletin memur için verdiği o paraya karşı çıktılar: 'İşçiler gibi kendileri ödesin'

Sendikalı memurların sendika aidatının devlet hazinesinden ödenmesi son günlerde bazı mecralarda tartışma konusu oldu. Toplu sözleşme ikramiyesi olarak verilen ücrete göre her ay sendikalı bir memur için hazineden ortalama 650 TL ödeme yapılıyor. Bu paranın 220 TL’si de sendikalara gidiyor. Türkiye’de 2,5 milyon sendikalı memur olduğu tahmin ediliyor. Bu ücret her sene katlanarak değişiyor.

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"BU PARA İLE KAÇ OKUL YAPILIR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Necati Cemaloğlu’nun “Devlet, sendikalı öğretmen için her ay 650 TL ödeme yapıyor. 850 bin öğretmen sendikalı. Her ay 552 milyon 500 bin TL yapar. Bu para ile kaç okul yapılır, kaç fakir öğrencinin eğitim masrafı karşılanır. Sendikalı, kendi aidatını ödesin” çıkışı tartışmaları daha da alevlendirdi.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK, SADECE BİZDE VAR"

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat ise “Bu uygulamaya ilk günden beri biz de karşıyız” dedi. Özat “Dünyanın hiçbir ülkesinde memurun sendika aidatını devlet karşılamaz sadece bizde var. Memur aidat ödemediği için sendikasını sorgulamıyor. Oysa işçiler aidatı kendi maaşlarından ödediği için sendikaları özlük ve diğer konularda yetersiz kaldığında tepki veriyor.

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"BU VEBALDİR, YANLIŞTIR"

Burada daha büyük bir problem de var. Zaten ekonomik sıkıntı yaşayan devletimiz yaklaşık 2,5 milyon memura her ay 650 TL üzerinden yaklaşık 1,6 milyar TL gibi büyük bir rakam ile hazineden para aktarıyor. Bu vebaldir, yanlıştır” dedi. Bazı sendikalar da paranın memura bir güvence olduğunu söyleyerek uygulamanın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

“ARTIK SON VERİLMELİ”

Eleştiriler sosyal medyadan da destek verenler oldu. İşte onlardan bazıları:

Erol Ş: Ben aktif bir öğretmen olarak tepki gösteriyorum. Sendika aidatı bizzat çalışanlarca desteksiz olarak ödenmeli. Sadece biz değiliz diğer memurları da eklersen rakam katlanıyor.

Mehmet K: Aidatı üye kendisi ödese üye olduğu sendikayı eleştirebilir. Dolayısıyla sendika yöneticileri de daha iyi çalışmak zorunda kalır. Ayrıca devletimize de büyük külfet bu paralar...

Sinan Ç: Devlet, kamu çalışanlarının sendika aidatını ödemesine son vermeli ve sendikaya üye olan çalışanlar aidatını kendi cebinden vermeli. Zira ücretini ödemediğin bir hizmeti alıyorsan biraz düşünmelisin.

Turan Eğitimcileri Sendikası: Kesinlikle memurlar üyelik aidatını kendisi ödemelidir. Bakalım o zaman termos-bardak için sendikalara üye olanlara. Makam ve mevki için üye olanlar da ayrışır.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Memur Öğretmen sendika aidat
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