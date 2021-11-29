Devletten yüzde 50 ekipman desteği! 17 Aralık tarihine kadar başvurunuzu yapın

Ülkemizde belki de en çok desteğe tarımsal faaliyetlerde bulunanların ihtiyaçları var. Kendisi zaten başlı başına zor olan tarım, ekipmansız olunca daha da zorlaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu zorluğun farkında olarak, makine ve ekipman almak isteyenlere yüzde 50 hibe desteği sağlayacak. Bu destekten yararlanmak için sayılı günler kaldı. 17 Aralık tarihini sakın kaçırmayın.
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımların desteklenmesi programı kapsamında ekipman ve makine alan çiftçiye yüzde 50 hibe desteği sağlayacak. 17 Aralık’ta sona erecek başvurular için bazı detaylar bulunuyor. Yatırımlar A iş planı ve B iş Planı olmak üzere ikiye ayrılıyor. A İş planına göre makin ve ekipman alımları desteklenecek. B iş planı kapsamında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme modernizasyonu bulunuyor. Desteklerin başlıkları şöyle:
Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
İpek böceği Yetiştiriciliği
El sanatları ve katma değerli ürünler
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yarımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöcerler hariç maline parkları
Bilişim sistemleri ve eğitimi
KOBİ düzeyinde olmak üzere, kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecek. Başvurular ise 17 Aralık tarihinde sona erecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesinden online başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
A İş planında 300 bin TL’ye kadar olan proje tutarı için yapılacak makine ekipmanı ihtiyacında hibe desteği yapılacak. 40 bin TL’ye kadar olan başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek. B iş planı kapsamında en alt limit 20 bin, en üst limit 600 bin TL olarak belirlendi.
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