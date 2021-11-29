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Devletten yüzde 50 ekipman desteği! 17 Aralık tarihine kadar başvurunuzu yapın

29.11.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı makine, ekipman alanlara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Başvurulara 17 Aralık tarihinde sona eriyor. İşte yaoılacak destekler…

Devletten yüzde 50 ekipman desteği! 17 Aralık tarihine kadar başvurunuzu yapın

Ülkemizde belki de en çok desteğe tarımsal faaliyetlerde bulunanların ihtiyaçları var. Kendisi zaten başlı başına zor olan tarım, ekipmansız olunca daha da zorlaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu zorluğun farkında olarak, makine ve ekipman almak isteyenlere yüzde 50 hibe desteği sağlayacak. Bu destekten yararlanmak için sayılı günler kaldı. 17 Aralık tarihini sakın kaçırmayın.

DESTEKLER İÇİN İKİ PLAN VAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımların desteklenmesi programı kapsamında ekipman ve makine alan çiftçiye yüzde 50 hibe desteği sağlayacak. 17 Aralık’ta sona erecek başvurular için bazı detaylar bulunuyor. Yatırımlar A iş planı ve B iş Planı olmak üzere ikiye ayrılıyor. A İş planına göre makin ve ekipman alımları desteklenecek. B iş planı kapsamında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme modernizasyonu bulunuyor. Desteklerin başlıkları şöyle:

Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar

Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

İpek böceği Yetiştiriciliği

El sanatları ve katma değerli ürünler

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yarımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöcerler hariç maline parkları

Bilişim sistemleri ve eğitimi

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

KOBİ düzeyinde olmak üzere, kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecek. Başvurular ise 17 Aralık tarihinde sona erecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesinden online başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

PROJE LİMİTLERİ

A İş planında 300 bin TL’ye kadar olan proje tutarı için yapılacak makine ekipmanı ihtiyacında hibe desteği yapılacak. 40 bin TL’ye kadar olan başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek. B iş planı kapsamında en alt limit 20 bin, en üst limit 600 bin TL olarak belirlendi.

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