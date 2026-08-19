FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dikkat çeken 'enerji' çıkışı! 'Kabul edilebilir değil' diyerek vurguladı

Açık Açık'ın yeni bölümü Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da yayınlandı. Güzem Yılmaz Ertem bu bölümde, Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Elif Yağlı'yı ağırladı.

Dikkat çeken 'enerji' çıkışı! 'Kabul edilebilir değil' diyerek vurguladı
Ufuk Dağ

Türkiye’nin enerji gündemi, küresel jeopolitik gelişmeler, enerji bağımsızlığı ve yenilenebilir dönüşümün hız kazandığı yeni dönemde Açık Açık’ta masaya yatırıldı Güzem Yılmaz Ertem bu bölümde Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Elif Yağlı'yı konuk etti. Programda Rusya-Ukrayna savaşı ve Ortadoğu’daki gelişmelerin enerji politikalarına etkisi değerlendirildi.

BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimindeki dönüşümünü ve COP31’in Türkiye için yaratabileceği fırsatlar ayrıca masaya yatırıldı. Programda yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması, adil dönüşüm ve enerji yatırımlarında öngörülebilirliğin önemi de detaylıca incelendi.

Dikkat çeken enerji çıkışı! Kabul edilebilir değil diyerek vurguladı 1

YÜZDE 70 ARTIRMA HEDEFİ

Programın önemli bölümünde Aydem Yenilenebilir Enerji’nin büyüme ve yatırım planları da konuşuldu. Fatma Elif Yağlı, şirketin önümüzdeki üç yılda kurulu gücünü yüzde 70 artırma hedefini, 650 MW mekanik güce sahip depolamalı güneş santrali yatırımını ve mevcut santrallerde teknoloji yenilemeleriyle verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarını paylaştı.

Dikkat çeken enerji çıkışı! Kabul edilebilir değil diyerek vurguladı 2

2,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Yüksek faiz ortamında yatırımların finansmanı, uluslararası finansman kaynaklarının kullanımı, borçluluk ve nakit akışının yönetimi de yatırımcı perspektifiyle değerlendirildi. Aydem’in dağıtım tarafındaki faaliyetleri ve 2026-2030 döneminde Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa’da planlanan 2,5 milyar dolarlık yatırım da bölümün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Programda enerji dönüşümünün çevresel boyutu da kapsamlı biçimde ele alındı. Aydem’in “Leylekler Ölmesin”, “Mor Kanatlar”, deniz kaplumbağalarının korunması ve balık geçitleri gibi biyoçeşitlilik projeleri üzerinden enerji yatırımlarıyla doğanın korunmasının nasıl birlikte yürütülebileceği de anlatıldı. Sohbetin son bölümünde ise enerji sektöründeki kadın istihdamı ve kadın liderliği gündeme geliyor; Aydem Enerji’nin 2026 yılı için kadın çalışan oranını yüzde 30’a çıkarma hedefi ve kadınların sektöre katılımını artırmaya yönelik çalışmalar paylaşıldı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 19 Ağustos 2026 BIST 100CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 19 Ağustos 2026 BIST 100
Muğla'da turizm amaçlı konut sayısı 9 bin 235'e ulaştıMuğla'da turizm amaçlı konut sayısı 9 bin 235'e ulaştı

Anahtar Kelimeler:
Finanszone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.