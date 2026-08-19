Dikkat çeken 'enerji' çıkışı! 'Kabul edilebilir değil' diyerek vurguladı

Türkiye’nin enerji gündemi, küresel jeopolitik gelişmeler, enerji bağımsızlığı ve yenilenebilir dönüşümün hız kazandığı yeni dönemde Açık Açık’ta masaya yatırıldı Güzem Yılmaz Ertem bu bölümde Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Elif Yağlı'yı konuk etti. Programda Rusya-Ukrayna savaşı ve Ortadoğu’daki gelişmelerin enerji politikalarına etkisi değerlendirildi.

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Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimindeki dönüşümünü ve COP31’in Türkiye için yaratabileceği fırsatlar ayrıca masaya yatırıldı. Programda yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması, adil dönüşüm ve enerji yatırımlarında öngörülebilirliğin önemi de detaylıca incelendi.

YÜZDE 70 ARTIRMA HEDEFİ

Programın önemli bölümünde Aydem Yenilenebilir Enerji’nin büyüme ve yatırım planları da konuşuldu. Fatma Elif Yağlı, şirketin önümüzdeki üç yılda kurulu gücünü yüzde 70 artırma hedefini, 650 MW mekanik güce sahip depolamalı güneş santrali yatırımını ve mevcut santrallerde teknoloji yenilemeleriyle verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarını paylaştı.

2,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Yüksek faiz ortamında yatırımların finansmanı, uluslararası finansman kaynaklarının kullanımı, borçluluk ve nakit akışının yönetimi de yatırımcı perspektifiyle değerlendirildi. Aydem’in dağıtım tarafındaki faaliyetleri ve 2026-2030 döneminde Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa’da planlanan 2,5 milyar dolarlık yatırım da bölümün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Programda enerji dönüşümünün çevresel boyutu da kapsamlı biçimde ele alındı. Aydem’in “Leylekler Ölmesin”, “Mor Kanatlar”, deniz kaplumbağalarının korunması ve balık geçitleri gibi biyoçeşitlilik projeleri üzerinden enerji yatırımlarıyla doğanın korunmasının nasıl birlikte yürütülebileceği de anlatıldı. Sohbetin son bölümünde ise enerji sektöründeki kadın istihdamı ve kadın liderliği gündeme geliyor; Aydem Enerji’nin 2026 yılı için kadın çalışan oranını yüzde 30’a çıkarma hedefi ve kadınların sektöre katılımını artırmaya yönelik çalışmalar paylaşıldı.