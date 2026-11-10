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Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor?

Ehliyetinin arka yüzünde 103 ile başlayan bir kod bulunan sürücülerin dikkat etmesi gereken bir husus gündeme geldi. Bu sürücüler, kartın geçerlik süresi devam etse bile belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmek zorunda. Kontrol süresini geçiren sürücüler trafik denetiminde yaptırımla karşılaşabiliyor, ayrıca kaza halinde sürücünün belge durumu, kasko ödemesini etkileyebiliyor. Peki ehliyetin arkasındaki 103 kodu ne anlama geliyor?

Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor?
Mehmet Hazar Gönüllü

Sürücüleri yakından ilgilendiren bir uyarı gündemde. Kartın ne zaman yenileneceğini sürücü belgesinin ön yüzündeki son geçerlilik tarihi gösteriyor ancak sağlık durumu nedeniyle düzenli muayeneye tabi olan sürücüler için ikinci bir takvim daha var. Bu takvimi belirleyen kod, ehliyetin arka yüzündeki 12 numaralı alanda yer alıyor.

Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor? 1

Örneğin ehliyetinde 103.01 kodu bulunan bir sürücünün, kartının süresi daha yıllarca devam etse bile üç ayda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.

HANGİ KOD, HANGİ KONTROL SÜRESİNİ GÖSTERİYOR?

103.01: Üç ayda bir
103.02: Altı ayda bir
103.03: Yılda bir
103.04: Üç yılda bir

Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor? 2

KAZA OLURSA KASKO ÖDEME YAPAR MI?

Sağlık kontrolü süresi geçtiği halde araç kullanmak, trafik denetiminde idari yaptırım riski doğurabiliyor. Kaza halinde kasko ödemesi ise sürücünün kaza anındaki araç kullanma yetkisi, poliçe hükümleri ve kazanın koşulları birlikte değerlendirilerek belirleniyor.

Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor? 3

SAĞLIK RAPORU E-DEVLET’TEN SORGULANABİLİYOR

Sürücüler, e-Devlet’te “e-İmzalı Sürücü Raporları Sorgulama” hizmetinden elektronik ortamda düzenlenen raporlarına ulaşabilir. Kontrol tarihi yaklaşan sürücüler ise aile hekimine başvurabilir. Hekim, gerekli görürse sürücüyü ilgili uzmana yönlendiriyor.

Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor? 4

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet kasko sürücü belgesi
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