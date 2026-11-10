Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor?

Sürücüleri yakından ilgilendiren bir uyarı gündemde. Kartın ne zaman yenileneceğini sürücü belgesinin ön yüzündeki son geçerlilik tarihi gösteriyor ancak sağlık durumu nedeniyle düzenli muayeneye tabi olan sürücüler için ikinci bir takvim daha var. Bu takvimi belirleyen kod, ehliyetin arka yüzündeki 12 numaralı alanda yer alıyor.

Örneğin ehliyetinde 103.01 kodu bulunan bir sürücünün, kartının süresi daha yıllarca devam etse bile üç ayda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.

HANGİ KOD, HANGİ KONTROL SÜRESİNİ GÖSTERİYOR?

103.01: Üç ayda bir

103.02: Altı ayda bir

103.03: Yılda bir

103.04: Üç yılda bir

KAZA OLURSA KASKO ÖDEME YAPAR MI?

Sağlık kontrolü süresi geçtiği halde araç kullanmak, trafik denetiminde idari yaptırım riski doğurabiliyor. Kaza halinde kasko ödemesi ise sürücünün kaza anındaki araç kullanma yetkisi, poliçe hükümleri ve kazanın koşulları birlikte değerlendirilerek belirleniyor.

SAĞLIK RAPORU E-DEVLET’TEN SORGULANABİLİYOR

Sürücüler, e-Devlet’te “e-İmzalı Sürücü Raporları Sorgulama” hizmetinden elektronik ortamda düzenlenen raporlarına ulaşabilir. Kontrol tarihi yaklaşan sürücüler ise aile hekimine başvurabilir. Hekim, gerekli görürse sürücüyü ilgili uzmana yönlendiriyor.