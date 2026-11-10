Dikkat edilmezse masraf çıkarıyor! Ehliyetteki bu detaya dikkat: 103 kodu ne anlama geliyor?

Sürücüleri yakından ilgilendiren bir uyarı gündemde. Kartın ne zaman yenileneceğini sürücü belgesinin ön yüzündeki son geçerlilik tarihi gösteriyor ancak sağlık durumu nedeniyle düzenli muayeneye tabi olan sürücüler için ikinci bir takvim daha var. Bu takvimi belirleyen kod, ehliyetin arka yüzündeki 12 numaralı alanda yer alıyor.
Örneğin ehliyetinde 103.01 kodu bulunan bir sürücünün, kartının süresi daha yıllarca devam etse bile üç ayda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.
103.01: Üç ayda bir
103.02: Altı ayda bir
103.03: Yılda bir
103.04: Üç yılda bir
Sağlık kontrolü süresi geçtiği halde araç kullanmak, trafik denetiminde idari yaptırım riski doğurabiliyor. Kaza halinde kasko ödemesi ise sürücünün kaza anındaki araç kullanma yetkisi, poliçe hükümleri ve kazanın koşulları birlikte değerlendirilerek belirleniyor.
Sürücüler, e-Devlet’te “e-İmzalı Sürücü Raporları Sorgulama” hizmetinden elektronik ortamda düzenlenen raporlarına ulaşabilir. Kontrol tarihi yaklaşan sürücüler ise aile hekimine başvurabilir. Hekim, gerekli görürse sürücüyü ilgili uzmana yönlendiriyor.
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