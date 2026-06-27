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Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık markaları ifşaladı

Bakanlık gıdada hile yapan markaların listesini bir kez daha güncelledi. Listenin en mide bulandıran detayları ise et ve et ürünlerinde yapılan hileler oldu. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık markaları ifşaladı
Cansu Çamcı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına karşı açtığı savaşı aralıksız olarak sürdürüyor. Türkiye genelinde denetimlerini sıklaştıran bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor.

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık markaları ifşaladı 1

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Bakanlık gıdada hile yapan markaların listesini bir kez daha güncelledi. 25 Haziran tarihli listede et ve et ürünlerinde yapılan hileler yine dikkat çekti.

Yeni listeye göre; yoğurt, krema, piliç köfte, sucuk, kıyma, köfte harcı, takviye edici gıdalarda hile yapıldığı tespit edildi.

LİSTEDE MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Listenin en mide bulandıran detayları ise et ve et ürünlerinde yapılan hileler oldu. Sahtekarların dilden sucuk, sakatattan kıyma yapıp vatandaşa sattığı ortaya çıktı.

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık markaları ifşaladı 2

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık markaları ifşaladı 3

"Hekimzade" markalı takviye edici ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi...

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık markaları ifşaladı 4

"Köy Park" markalı kremada bitkisel yağ,

"Polat Uysal" isimli firmanın %100 piliç eti diye sattığı köftede mekanik ayrılmış kanatli eti,

"MKabasakal" adlı sucuk markasında dil,

"Özsultan Et Ürünleri" firmasının dana kıymasında kanatlı eti ve taşlık,

"Bicen Mağazacılık" adlı firmanın dana-kuzu köfte harcında baş eti tespit edildi.

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık markaları ifşaladı 5

"Arslan" marka 500 gram yarım yağlı homojenize yoğurdun ise yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
gıda ürün
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