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Dış ticaret açığı 93 milyar dolara geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.03.2024 10:08
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Şubat ayı ithalat ve ihracat rakamları açıklandı. Dış ticaret açığı 29,2 milyar dolar azalışla, 93 milyar dolara geriledi. Açıklamada, 2024 yılı Şubat ayında yıllıklandırılmış ihracatın ise 258,7 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye yükseldiği bildirildi.

Dış ticaret açığı 93 milyar dolara geriledi

Ticaret Bakanlığı Şubat ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret açığı 29,2 milyar dolar azalışla, 93 milyar dolara geriledi.
Bakanlık Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılı Şubat ayı ihracatı, 2023 Şubat ayı ihracatına göre yüzde 13,6 artarak 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açıklamada, 2024 yılı Şubat ayında yıllıklandırılmış ihracatın ise 258,7 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye yükseldiği bildirildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 93 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İhracattaki artış ve ithalattaki azalış performansı sonucunda 2023 Mayıs ayında 122,2 milyar dolar olan yıllıklandırılmış dış ticaret açığımızda 2024 Şubat ayı itibarıyla toplam 29,2 milyar dolar azalışla yıllıkta 93 milyar dolara geriledi. Önümüzdeki dönemde uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisi ile dış ticaretteki bu olumlu sonuçlar devam edecektir. Bir yandan makroekonomik çerçeveyi güçlendiren adımlar atarken bir yandan da ticaret diplomasimizi artırarak, ihracatımızın menzilini ve hacmini genişletme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma konusunda çalışmalarımız devam edecektir. Kaynaklarımızın etkin, verimli ve katma-değeri yüksek alanlara yönlendirilmesi büyüme kapasitemizin artırılması açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla, inovasyon-yatırım-üretim-ihracat-istihdam-adil bölüşüm önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz olmayı sürdürecektir.”

(İHA)

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Dış ticaret dolar
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