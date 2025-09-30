FİNANS

Dış ticaret açığı yıllık bazda arttı

Dış ticaret verileri açıklandı. Aylık bazda kısmi toparlanma görülse de dış ticaret açığı yıllık bazda büyümeye devam etti.

Doğukan Akbayır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 15,8 oranında azalarak 4,21 milyar dolara indi.

Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,8’e yükseldi.

AĞUSTOS VERİLERİNDE GERİLEME

2025 yılı Ağustos’unda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 düşerek 21 milyar 729 milyon dolara, ithalat ise yüzde 3,9 gerileyerek 25 milyar 940 milyon dolara indi.

Enerji ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat yüzde 0,9 artarken, ithalat yüzde 2,2 azaldı. Böylece bu kalemlerde 338 milyon dolarlık dış ticaret fazlası kaydedildi.

YILLIK BAZDA DIŞ TİCARET AÇIĞI BÜYÜDÜ

Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında tablo tersine döndü. İhracat yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 5,6 artışla 238 milyar 159 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,7 büyüyerek 60,14 milyar dolara yükseldi.

İMALAT SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

İmalat sanayi, ihracattaki yüzde 94,9’luk payıyla başı çekti. Ancak yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı sadece yüzde 4,2’de kaldı. Aynı dönemde ithalatın yüzde 82,3’ünü imalat ürünleri oluşturdu.

Ağustos ayında en fazla ihracat 1,77 milyar dolar ile Almanya’ya yapılırken, ithalatta ilk sırayı 3,89 milyar dolar ile Çin aldı. Ocak-Ağustos döneminde de ihracatın zirvesinde Almanya, ithalatın zirvesinde ise Çin yer aldı.

UZUN VADEDE SORUN DEVAM EDİYOR

Kısa vadede dış ticaret açığındaki düşüş olumlu görünse de, yılın ilk sekiz ayında açığın yüzde 10’a yakın artış göstermesi, yapısal sorunların devam ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle ithalatın büyük kısmının ara malı ve enerjiye dayalı olması, cari açığı kalıcı biçimde azaltma konusunda soru işaretleri yaratıyor. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki sınırlı payı ise Türkiye’nin katma değerli üretime geçişte hâlâ yol alması gerektiğini gösteriyor.

