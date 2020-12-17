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Dışı zehirli içi lezzet deposu! İskorpit balığının kilosu 80 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 11:58 | Son Güncelleme

Sinop'ta halk arasında 'çarpan' olarak bilinen iskorpit balığının kilogramı 80 liradan satılıyor.

Dışı zehirli içi lezzet deposu! İskorpit balığının kilosu 80 lira

Dışında zehirli dikenleri olan ve korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken iskorpit balığı, Sinop'ta en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.

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Kentte balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan, iskorpitin zehirli dikenleri bulunduğunu, temizlenmesinin zor ancak etinin çok lezzetli olduğunu söyledi. İskorpit balığını temizlerken önce sırtında ve karnında bulunan zehirli dikenlerin çıkartıldığını anlatan Coşkunarslan, "Bütün dikenleri zehirlidir. Sırt dikenleri, sağındaki solundaki iğneler zehirlidir. Keserken biraz dikkat etmekte fayda var. İsterseniz bunu şiş yapın, çorba yapın, tavada kızartın, buğulama yapabilirsiniz. Tavada çeşitli sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Her şey olur. Neticede bu kılçıksız bir et, bir deniz ürünü" dedi.

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İskorpit balığının hamsi gibi özel müşterileri olduğunu ifade eden balıkçı Coşkunarslan, "Denizin dibinden avlanan iskorpitin sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek derilerini soyarak satışa sunuyoruz. Vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balık türü. Hamsi, palamut, istavrit gibi çok tüketilen balıklardan çok daha lezzetlidir. Bazı vatandaşlar çocukların gelişimi için bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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