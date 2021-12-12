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DİSK'ten asgari ücret mitingi: 5200 lira talep edildi

12.12.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret belirleme çalışmaları devam ediyor. Yarın kritik toplantı sonrası asgari ücretin belli olması bekleniyor. Toplantı öncesinde bugün Kartal'da miting düzenledi. DİSK'in düzenlediği mitingde asgari ücretin 5 bin 200 lira olması talep edildi.

DİSK'ten asgari ücret mitingi: 5200 lira talep edildi

DİSK, Kartal'da asgari ücret mitingi düzenledi. Asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle düzenlenen mitinge, işçiler ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle saat 14.00'da Kartal'da miting düzenledi. Mitinge emeklilikte yaşa takılanlar, öğrenciler, emekliler, sağlık çalışanları ve çok sayıda siyasi parti destek verdi. Katılımcılar miting alanına girmeden önce yürüyüş yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, mitingde asgari ücret talepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRETTE KIRMIZI ÇİZGİ 5 BİN 200 LİRA"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, miting alanındaki konuşmasında "Yıllardır mücadele verenler, EYT'li kardeşlerim ve günlerdir fabrikalarda, iş yerlerinde 'gelirde adalet, vergide adalet, geçinmek istiyoruz' diyen DİSK'li kardeşlerim sizi DİSK adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ekonomik krizin ve pandeminin yükünü biz taşıyoruz. Her gece uykuya dalmadan yarın faturaları nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz. Her sabah yeni zamlarla cebimizdeki paranın pul olduğuyla uyanıyoruz. Biz pahalılık diyoruz, zamlar diyoruz, geçinemiyoruz diyoruz. İşçi sınıfının aklıyla emeğiyle dalga geçmeyin. İşçilerle dalga geçenleri tarih affetmez biz de affetmeyeceğiz. Yarın son toplantı var. İşçi sınıfının asgari ücretle ilgili kırmızı çizgisi en az 5 bin 200 liradır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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