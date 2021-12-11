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Son Dakika: Asgari ücret görüşmelerinde son durum! İki rakam netleşti gözler kritik toplantıda

11.12.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret için son dakika haberleri gelmeye devam ederken artık geri sayım da başladı. 2022 asgari ücret görüşmelerinde son toplantının pazartesi günü yapılarak kararın açıklanması bekleniyor. Milyonlarca çalışan açıklanacak rakama kilitlenirken, masadaki son rakamlarda netleşti. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja girildi. TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu duyurdu.

Son Dakika: Asgari ücret görüşmelerinde son durum! İki rakam netleşti gözler kritik toplantıda

Asgari ücret pazarlığında gözler pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi. Kulislere yansıyan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret 4 Bin TL'nin altında olmasın talebi var" iddiası gündem yaratırken, açıklanan rakamlar ve bir türlü uzlaşı çıkmaması kafaları karıştırmıştı.

Milyonlarca çalışan 4. toplantıda nasıl bir kararın alınacağını merak ederken, pazartesi günü yapılacak kritik toplantı öncesi TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu duyurdu.

ENFLASYON RAKAMI KONUSUNDA UZLAŞI YOK

İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde pazartesi günü yapacak. TİSK ev sahipliğinde önceki gün yapılan toplantıda taraflar enflasyon konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: 4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, "Onların hesap başka benimki başka.İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

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Başkan Atalay, 45 yıldır her ay açlık, yoksulluk sınırı araştırması yaptıklarını belirterek, "Kasım ayında bir kişi için açlık sınırı 3 bin 190 lira, yoksulluk da 3 bin 900 liraydı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon değeri bizimkinin altında kalıyor. Bizim sınırımız yaşam maliyeti 3 bin 900 liranın üstüne çıkılması. İstenen noktaya gelirse pazartesi, salı günü imzalanır" açıklamasını yaptı.

TİSK'TEN YENİ AÇIKLAMA: 3500 TL'Yİ GEÇTİK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, sundukları teklifin 3 bin 500 lirayı geçtiğini söyledi. Akkol, "İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammını kafadan vereceğiz. Üstüne de 'ne yapılır' diye çalışıyoruz, 3 bin 500 lirayı geçtik." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en uygun ve en ideal asgari ücreti belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.

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İTO ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ İSTEDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir ücret artışı politikası izlenmesi gerektiğini söyledi.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılına ilişkin asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

Son Dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlarAsgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.


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