Diyarbakır Belediyesi 423 personel alım kurası sonuçlandı

"İŞE ALIMLARDA ADALETİN OLMAYIŞINA İLİŞKİN ŞİKAYETLER ALIYORDUK"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, bugünün Diyarbakır için önemli bir gün olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, ’’Diyarbakır’da göreve başladığım günden bu yana vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan biri işe alımlarda adaletin olmayışı şikayetleriydi. Bugün yapacağımız işe alımlar kuraya tabi tutulacak. Büyükşehir Belediyesi için 56, DİSKİ için 87, Kayapınar Belediyesi için 130, Yenişehir Belediyesi için 100 ve Sur Belediyesi için de 50 çalışan arkadaşımız için kura çekeceğiz. Toplam da 423 yeni çalışan mesai arkadaşımız olacak bugün yapacağımız kura sonucunda. Bu saymış olduğum pozisyonlar için Büyükşehir Belediyesinin 56 pozisyonu için başvuran ve bugünkü kuraya tabi olacak vatandaşlarımızın sayısı 10 bin 264’tür, DİSKİ, Su Kanalizasyon İdaresi için 2 bin 266 kişi içerisinden 87 çalışan arkadaşımız için kura çekilmiş olacak, Kayapınar Belediyemiz 2 bin 708 kişi arasından 130 kişi için kura çekimi olacak, Yenişehir Belediyemiz için 2 bin 171 başvuran arasından 100 kişilik bir kura çekimimiz olacak ve Sur Belediyemiz ile ilgili de bin 389 başvuru arasından 50 çalışan arkadaşımız için kura çekimimiz olacaktır. Dağılım çok dengeli değil, belki en az kura Büyükşehir Belediyesi için çekilecek ama en fazla başvuru Büyükşehir Belediyesinde var. Bu da tamamen vatandaşın tercihidir. Belki büyükşehirdeki kısıtlayıcı unsurlar ilçeler kadar yoktur ondan da kaynaklanmış olabilir. Çünkü ilçeler kendi ilçelerinde oturmaya veya başka özel koşullarda koymuşlardır belki bundan kaynaklanmıştır. Belki büyükşehrin büyüklüğünden kaynaklanmıştır onu bilemeyiz. Bu tamamen vatandaşın tercihidir” dedi.