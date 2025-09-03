FİNANS

DOF Robotik halka arz için talep toplama süreci başlıyor

DOF Robotik, halka arz ile yatırımcılar arasında konuşuluyor. Şirketin hisseleri, 3-4-5 Eylül tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak.

DOF Robotik halka arz için talep toplama süreci başlıyor

Otonom Robot Sistemleri ve Dijital Deneyim Teknolojileriyle Öne Çıkan DOF Robotik, Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Hazırlanıyor

DOF Robotik Sanayi A.Ş., Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere halka arz sürecini resmen başlatıyor. TSKB ve Yatırım Finansman'ın liderliğinde yürütülecek olan halka arz, 3-4-5 Eylül tarihlerinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirket sermayesinin %29,03'lük bir kısmı halka arz edilecek. Bu adım, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

Şirket, 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Şirketin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından talep toplama süreci merakla bekleniyordu. Halka arzın katılım endeksine uygun olup olmadığı da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hangi bankalar aracılığıyla katılım sağlanabileceği ve kaç lot verileceği gibi detaylar, yatırımcıların karar verme sürecinde önemli rol oynuyor.

DOF Robotik'in halka arzı, şirketin yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak. Halka arzın sonuçları, şirketin piyasadaki performansını ve yatırımcı güvenini yakından etkileyecek.

