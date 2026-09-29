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Doğa ve kamp videolarıyla tanınan aile Bolu'nun vergi rekortmeni oldu

Sosyal medyada doğa ve kamp videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Atik ailesinden Burcu Atik, 2025 yılı vergilendirme döneminde Bolu'nun vergi rekortmeni oldu. Atik, bir önceki yıl da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu.

Doğa ve kamp videolarıyla tanınan aile Bolu'nun vergi rekortmeni oldu

2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından Bolu genelinde ilk 50 mükellefin yer aldığı liste açıklandı. Listenin birinci sırasında Burcu Atik yer aldı.

Doğa ve kamp videolarıyla tanınan aile Bolu nun vergi rekortmeni oldu 1

DOĞA VE KAMP VİDEOLARI ÜRETİYOR

Sanal medyada, “Atik Ailesi” ismiyle doğa ve kamp videoları üreten aileye 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkuk etti.

Doğa ve kamp videolarıyla tanınan aile Bolu nun vergi rekortmeni oldu 2

BİR ÖNCEKİ YIL DA VERGİ REKORTMENİ OLMUŞTU

Listenin ikinci sırasında ise lokantacılık faaliyetleri yürüten Gülçe Öztürk, 10 milyon 937 bin 801 lira 48 kuruş tahakkuk eden vergiyle yer aldı.

Bazı mükellefler ise bilgilerinin açıklanmasını istemediği için listede isimleri yıldız işaretiyle gösterildi. Burcu Atik, bir önceki yıl da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kamp doğa
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