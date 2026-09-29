Fon skandalında gözler Hatice Biçer'deydi... 'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

Fon skandalı soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yüzbinlece mağdurun olduğu fon skandalı için SPK devreye girerken, bu kez de Hatice Biçer ismi gündem oldu.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ İSİM: HATİCE BİÇER

Sosyal medyada aktif olarak ön plana çıkan ve Tera Yatırım'ın adeta yüzü haline gelen Tera Yatırım Sosyal Medya ve İçerik Direktörü Hatice Biçer'e tepkiler de peş peşe geldi.

Biçer'in daha önceki paylaşımlarını hatırlatıp tepki gösteren çok sayıda kişi, yaşadıkları mağduriyetten kendisinin de sorumluluğunun olduğunu belirtti.

TEPKİLER SONRASI BİÇER'DEN AÇIKLAMA

Tera Yatırım medya direktörü Hatice Biçer ise Tera Portföy’de çalışan olmadığını ve yatırım kararlarında yetkisi bulunmadığını belirterek kendisine yönelik hakaret ve tehditler için hukuki işlem başlatacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla da bir açklama yayımlayan Biçer, "Son dönemde yaşanan olaylara dair açıklamam ektedir. Tera Yatırım bünyesindeki yatırımcılar için iletişim kanallarım açıktır, süreç boyunca desteğim devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur." diye açıklama yaptı.

"İLETİŞİM KANALLARIM AÇIK" DEYİP YORUMLARA KAPATTI

Ancak "İletişim kanallarım açıktır" diyen Biçer'in söz konusu açıklamayı yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

Öte yandan Biçer'in avukatı Ecem Özgü imzasıyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sermaye piyasalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan gelişmeler kapsamında, müvekkilim Hatice Biçer’in özellikle sosyal medya platformlarında şahsen hedef alındığı, hakkında gerçeği yansıtmayan itham ve suçlamalarda bulunulduğu, bazı paylaşımların ise hakaret ve tehdit boyutuna ulaştığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve müvekkilimin görev ve sorumluluk alanının açıkça ortaya konulması amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Müvekkilim Hatice Biçer, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde Medya Direktörü olarak görev yapmakta; kurum tarafından kendisine iletilen bilgi ve içeriklerin kamuoyuna aktarılması ve yayınlarda moderatörlük görevini yürütmektedir. Hatice Biçer’in ekran yüzü olması ve kamuoyu nezdindeki bu görünürlüğü kendisinin şirketin yönetimsel veya finansal karar alma mekanizmalarında yer aldığı anlamına gelmemektedir.

Müvekkilimin şirketin yönetimsel veya finansal kararlarının alınmasında, yatırım politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesinde, yatırım araçlarına ilişkin alım-satım kararlarında, fon veya portföy yönetimi faaliyetlerinde ve şirketin mali karar mekanizmalarında herhangi bir görev, yetki veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca kendisi Tera Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanı olmayıp, bu şirket nezdinde yürütülen süreçlerin hiçbir aşamasında yer almamıştır.

Son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle yatırımcıların ve kamuoyunun duyduğu endişe ve hassasiyetin farkındayız ancak mevcut tepkinin ilgili işlemlerde karar ve yetki sahibi olmayan çalışanlara yöneltilmesi; özellikle şahsen hedef gösterilmesi, hakaret veya tehdide maruz bırakılması kabul edilemez.

Eleştiri hakkının sınırlarını aşarak müvekkilimi hedef gösteren, kişilik haklarını ihlal eden, hakaret, tehdit, hedef gösterme niteliğindeki eylemler ve paylaşımlar yapanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır."