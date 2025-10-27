FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 3,3 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 4 milyar 21 milyon 250 bin metreküp oldu.

Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 3,3 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 722 milyon 520 bin metreküpü boru hatlarıyla, 298 milyon 730 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 3,3 artarak 4 milyar 21 milyon 250 bin metreküp oldu.

Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 835 milyon 240 bin metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 1 milyar 47 milyon 270 bin metreküple Azerbaycan, 840 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 298 milyon 730 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 0,4 AZALDI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 artarak yaklaşık 3 milyar 452 milyon 990 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 2,9 artışla 1 milyar 77 milyon 250 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 3,5 artarak 1 milyar 539 milyon 120 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 0,4 azalarak 287 milyon 970 bin metreküp oldu.

DOĞAL GAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artışla 4 milyar 953 milyon 560 bin metreküpe çıktı.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 744 milyon 60 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 209 milyon 50 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdiHazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Bakanlıktan tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili kritik toplantıBakanlıktan tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili kritik toplantı

Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğal gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.