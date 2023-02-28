Doğal gaza indirim mi geldi? Doğal gaz ne kadar oldu, indirim ne zamandan itibaren geçerli? BOTAŞ'tan son dakika açıklaması!

Doğal gaz indirimi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. BOTAŞ Doğal gaz indirimine dair yazılı açıklamada bulundu. Birçok kişi internette "Doğal gaza indirim mi geldi, ne zamandan itibaren geçerli?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

DOĞAL GAZA İNDİRİM Mİ GELDİ?

Doğal gaz indirimi haberlerinin ardından detaylar merak konusu oldu.

Buna göre; elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20 indirime gidilecek.

DOĞAL GAZ NE KADAR OLDU?

Sanayi kuruluşlarında yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirim yapılacak.

DOĞAL GAZ İNDİRİMİ NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

BOTAŞ, Mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı. Mesken doğal gazında ise tarife değişmedi.

