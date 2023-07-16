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Doğal gaza yüzde 224 oranında zam yapıldı mı? EPDK tartışmalara son noktayı koydu

16.07.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'doğal gaza yüzde 224 oranında zam yapıldı' iddialarını yalanladı. EPDK açıklamasında, "Doğal gaz faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Doğal gaza yüzde 224 oranında zam yapıldı mı? EPDK tartışmalara son noktayı koydu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair haberleri yalanlayarak, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

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"KÖTÜ NİYETLİ BİR ALGI OPERASYONU"

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair gerçek dışı haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0,0747 TL/Sm3'e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir" denildi.

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BİR AÇIKLAMADA DMM'DEN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan “Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5’e tekabül etmektedir. Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0.0747 lira olarak güncellenmiştir. Buda KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatına yaklaşık 6 kuruşluk bir artış almasına gelmektedir. Öte yandan, Avrupa’da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye’de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesinde (Avrupa’nın yarısına) yaklaşmaktadır. ‘Doğal gaza yüzde 224 zam geldi’ iddiaları doğru değildir” ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Zam

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