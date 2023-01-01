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Doğal gaza zam mı geldi, ne kadar oldu? BOTAŞ'tan 2023 için doğal gaz tarifesi açıklaması!

01.01.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz ile ilgili son dakika gelişmeleri yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023 itibariyle fiyatlara zam ya da indirip gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'tan (BOTAŞ) konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaz ne kadar? İşte 2023 Ocak ayı için BOTAŞ'tan yapılan açıklama...

Doğal gaza zam mı geldi, ne kadar oldu? BOTAŞ'tan 2023 için doğal gaz tarifesi açıklaması!

Doğalgaz 2023 Ocak ayı tarifesi ile ilgili Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'tan (BOTAŞ) yazılı açıklama yapıldı. Konuya dair detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaz ne kadar? İşte BOTAŞ'tan 2023 Ocak ayı için yapılan açıklamanın ayrıntıları...

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DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

Doğalgaz fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanmaktadır.

1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle açıklanan tarifede ise bu indirimler korundu.

Doğalgazda bu ay geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kaldı. Öte yandan elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

doğalgaz_doğal gaz

DOĞAL GAZ NE KADAR OLDU?

Doğalgaz tarifesine ilişkin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tarafından açıklama yapıldı.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin TL olarak duyuruldu.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak bin metreküp doğalgaz için 4 bin 80 TL oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için bin metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 TL kademe 2 için ise 15 bin 833 TL olarak belirlendi.

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BOTAŞ son dakika doğalgaz

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