Doğal gaza zam mı geldi, ne kadar oldu? BOTAŞ'tan 2023 için doğal gaz tarifesi açıklaması!

Doğalgaz 2023 Ocak ayı tarifesi ile ilgili Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'tan (BOTAŞ) yazılı açıklama yapıldı. Konuya dair detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaz ne kadar? İşte BOTAŞ'tan 2023 Ocak ayı için yapılan açıklamanın ayrıntıları...

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

Doğalgaz fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanmaktadır.

1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle açıklanan tarifede ise bu indirimler korundu.

Doğalgazda bu ay geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kaldı. Öte yandan elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

DOĞAL GAZ NE KADAR OLDU?

Doğalgaz tarifesine ilişkin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tarafından açıklama yapıldı.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin TL olarak duyuruldu.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak bin metreküp doğalgaz için 4 bin 80 TL oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için bin metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 TL kademe 2 için ise 15 bin 833 TL olarak belirlendi.

