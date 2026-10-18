Doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik fiyatlarından enerji üretim hedeflerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Ekim ve kasım aylarında doğalgaz fiyatlarına zam yapılmasının planlanmadığını belirten Bayraktar, elektrik ve doğalgazda uygulanan devlet desteklerine ilişkin yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar, 2027 yılında elektrik tüketiminde destek kapsamını belirleyen sınırın yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanal 7 canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayarak Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların merakla beklediği doğalgaz fiyatlarına ilişkin konuşan Bayraktar, ekim ve kasım ayları için herhangi bir fiyat değişikliği öngörmediklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, "Şu anda planladığımız bir fiyat değişikliği yok ama gelişmeleri, bütçe durumunu takip ediyoruz. Şu an için ekim ve kasım ayında böyle bir düzenleme planımız yok" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE DESTEK SINIRI 2027'DE YENİDEN BELİRLENECEK

Elektrik ve doğalgaz faturalarına sağlanan devlet destekleri hakkında da bilgi veren Bayraktar, yüksek tüketim yapan abonelerin destek kapsamından çıkarılmasına yönelik uygulamanın sürdüğünü söyledi.

2025 yılında elektrik tüketiminde yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan sınırın, 2026'da 4 bin kilovatsaate indirildiğini hatırlatan Bayraktar, 2027 yılı için yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı.

Bayraktar, "Şimdi 2027 için yeni bir limit belirleyeceğiz. Bu belki biraz daha 4 bin kilovatsaatin altına düşecek" dedi.

Doğalgazda benzer uygulamanın Nisan 2026'da hayata geçirildiğini belirten Bayraktar, tüketim miktarına göre desteklerin nasıl belirlendiğini de örnekle anlattı.

DOĞALGAZDA YÜZDE 75 SINIRI

Ankara'daki doğalgaz tüketimini örnek gösteren Bakan Bayraktar, ekim ayında ortalama bir hanenin 100 metreküp doğalgaz tükettiğini söyledi.

Ortalamanın yüzde 75 üzerinde tüketim gerçekleştiren abonelerin destek kapsamından çıkarıldığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Ankara'yı ele alalım; Ankara'da Ekim ayında ortalama hane halkının tüketimi 100 metreküp. Eğer siz 175 metreküp tüketiyorsanız, yani ortalamanın yüzde 75 fazlasını tüketiyorsanız sizi destek grubundan çıkarıyoruz. Uygulamamız bu şekilde."

"DOĞALGAZDA DESTEK YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE"

Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatlandırılmasına da değinen Bayraktar, devletin önemli miktarda sübvansiyon sağladığını ifade etti.

Avrupa'daki fiyatlarla Türkiye'deki konut tarifelerini karşılaştıran Bayraktar, "Bugün evlerimizde kullandığımız doğalgazın fiyatlandırması, bin metreküpü 220 dolar. Bugün Avrupa'da 1000 dolar olan doğalgaz fiyatını 220 dolar olarak veriyoruz. Aslında sübvansiyon destek rakamımız, bugünkü gelinen doğalgaz fiyatlarıyla yüzde 50'lerin çok daha üzerinde" dedi.

"DOĞALGAZ DEPOLARIMIZ YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI"

Türkiye'nin kış aylarına yönelik doğalgaz hazırlıklarının tamamlandığını belirten Bayraktar, depolardaki doluluk oranlarına ilişkin de bilgi verdi.

Doğalgaz depolarının temmuz ayı itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıklayan Bakan Bayraktar, "Şu anda depolarımız dolu bir şekilde kışa giriyoruz, her zaman olduğu gibi. Hatta bu sene çok öncesinden, Temmuz ayı itibarıyla bizim doğalgaz depolarımız yüzde 100 doluluktaydı. Her türlü tedbirimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

OSMAN GAZİ PLATFORMUYLA DOĞALGAZ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Karadeniz'deki doğalgaz üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, Osman Gazi yüzer üretim platformunun Türkiye açısından önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Daha önce Filyos'ta karaya çıkarılan doğalgazın karada işlendiğini hatırlatan Bayraktar, yeni sistemle birlikte gazın deniz üzerinde işleneceğini belirtti.

Osman Gazi platformunda 21 ayrı modül bulunduğunu aktaran Bayraktar, tesisin yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde olduğunu açıkladı.

Yakma kulesiyle birlikte platformun deniz üzerinde yaklaşık 40 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaştığını belirten Bayraktar, işlenen doğalgazın deniz tabanındaki borular aracılığıyla 170 kilometre uzaklıktaki Filyos'a taşınacağını söyledi.

2027'DE GÜNLÜK 10 MİLYON DOLARLIK ÜRETİM HEDEFİ

Osman Gazi platformunun devreye girmesiyle doğalgaz üretiminin iki katına çıkarak günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağını açıklayan Bayraktar, tesisin ekonomik katkısına da değindi.

Bakan Bayraktar, platformun 2027 yılından itibaren bugünkü fiyatlarla günlük 10 milyon dolar, yıllık ise 3,5-3,6 milyar dolar değerinde doğalgaz üreteceğini ifade etti.

Türkiye'de şu anda 4 milyon hanenin yerli doğalgaz kullandığını belirten Bayraktar, yeni tesisle bu sayının 8 milyona yükseleceğini söyledi.

Osman Gazi platformunun 20 yıl boyunca doğalgaz üretimi gerçekleştirerek gazı karaya iletmesi planlanıyor.

İKİNCİ PLATFORM 2028'İN İLK ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE'DE OLACAK

Karadeniz'deki üretim kapasitesini artırmak amacıyla ikinci bir yüzer üretim platformunun hazırlandığını açıklayan Bayraktar, tesisin imalat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yeni platformun Aralık 2027'de Türkiye'ye doğru yola çıkmasının ve 2028'in ilk çeyreğinde ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

İkinci platformun günlük 25 milyon metreküp ilave üretim kapasitesi sağlayacağını belirten Bayraktar, böylece toplam üretimin 45 milyon metreküpe ulaşacağını açıkladı.

Bayraktar, 2028 yılından itibaren Türkiye'deki her 4 haneden 3'ünde yerli doğalgaz kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Öte yandan Karadeniz'deki Faz-1 çalışmaları kapsamında 2023 yılından bu yana yaklaşık 7,3 milyar metreküp doğalgaz üretildiğini bildirdi.

KARADENİZ'DE 6 BİN METRE DERİNLİĞİNDE SONDAJ PLANI

Türkiye'nin beşinci sondaj gemisinin Batı Karadeniz'deki Akçabeyli kuyusunda çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Bayraktar, bu kez petrol emarelerinin bulunduğu bir kuyuda sondaj yapıldığını söyledi.

Akçabeyli'de daha derin bir sondaj planlandığını belirten Bayraktar, su yüzeyinden itibaren 6 bin metreye ulaşabilecek bir çalışma yürütülebileceğini ifade etti.

Karadeniz'de yeni sondaj faaliyetlerinin de gerçekleştirileceğini açıkladı.Türkiye'nin petrol üretimindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Gabar'da günlük 84 bin varil üretime ulaşıldığını duyurdu.

Bölgedeki mevcut rezervlerin değerlendirilmesinin yanı sıra yeni keşif çalışmalarının da sürdüğünü belirten Bayraktar, üretimin 100 bin varilin üzerine çıkabileceğini söyledi.

Gabar'ın batısında yeni rezervlerin keşfedilmesine yönelik çalışmaların olumlu ilerlediğini ifade eden Bayraktar, "Tam rezerv rakamlarını arkadaşlarımız teyit etmeden açıklamıyoruz ama şu anda işler çok olumlu yönde seyrediyor. Gabar'dan inşallah milletimize yeni bir müjde vereceğiz" dedi.

ADIYAMAN'DA ÜRETİM YÜZDE 50 ARTIRILACAK

Karadaki petrol arama faaliyetlerine de değinen Bakan Bayraktar, Adıyaman'da gerçekleştirilen yeni keşiflerin üretime katkı sağlayacağını belirtti.

Bir dönem günlük üretimin 10 bin varilin altına gerilemesinin beklendiği Adıyaman'da, yeni keşiflerle üretimin yaklaşık yüzde 50 artırılarak günlük 15 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

KERKÜK'TE 3 MİLYAR VARİLLİK REZERV BEKLENTİSİ

Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarına ortak olduğunu açıklayan Bayraktar, söz konusu ortaklığın ekonomik katkısının 2027 yılından itibaren görülmeye başlanacağını söyledi.

Kerkük'ün dünya petrol sektörü açısından önemli sahalardan biri olduğunu belirten Bayraktar, bölgede 3 milyar varil petrol rezervi bulunduğuna inandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin söz konusu sahada yüzde 15 ortaklık payına sahip olduğunu açıklayan Bayraktar, Irak'taki petrol ve doğalgaz faaliyetlerinin artırılacağını belirtti.

TÜRKİYE PETROLLERİ İÇİN 1 MİLYON VARİL HEDEFİ

Türkiye Petrollerinin uluslararası faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bayraktar, Libya'da biri denizde, diğeri karada olmak üzere iki saha alındığını söyledi.

Bu alanlarda çalışmaların başlayacağını belirten Bayraktar, birleşmeler, satın almalar ve hisse alımlarıyla Türkiye Petrollerinin günlük 1 milyon varil üretim hedefine ulaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Somali'deki arama çalışmalarında ikinci bir sondaja ihtiyaç duyulabileceğini belirten Bayraktar, Pakistan'a da yakın zamanda bir sismik araştırma gemisinin gönderileceğini açıkladı.

AKKUYU'DA İLK REAKTÖR İÇİN 1090 AYRI TEST YAPILIYOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son gelişmeleri de değerlendiren Bakan Bayraktar, birinci reaktörde çalışmaların tamamlanma aşamasına yaklaştığını söyledi.

Santralde 1090 ayrı testin gerçekleştirildiği bir süreçten geçildiğini belirten Bayraktar, Türkiye'de ilk kez yapılacak nükleer yakıt yükleme işleminin yıl bitmeden tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bayraktar, ilk reaktörün çalışmaya başlamasının ardından diğer ünitelerin de devreye alınacağını belirterek tüm reaktörler faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun Akkuyu'dan karşılanacağını ifade etti.

NÜKLEER ENERJİDE 4 ÜLKEYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye'nin yeni nükleer enerji projelerine yönelik çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da planlanan santraller için uluslararası görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Bakan Bayraktar, Güney Kore, Kanada, Çin ve Rusya ile müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi.