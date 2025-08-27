FİNANS

Doğu Karadeniz'den 7 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye bal satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 7 ayda 338 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 1 milyon 408 bin 541 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "ABD, 604 bin 82 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 491 bin 763 dolarla Almanya ve 95 bin 678 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bal satıldı." dedi.

Kalyoncu, balın, bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Bal ihracatında 7 ayı geride bıraktık. İhracatımızın coğrafi işaretli ve markalı ürünlerle daha da artırılabileceğine düşünüyoruz. O nedenle bu yöndeki çalışmaları önemsiyoruz." diye konuştu.

Bal ihracatının çok daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını dile getiren Kalyoncu, ilerleyen günlerde ihracat potansiyelini artıracak çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydetti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz balının uluslararası pazardaki payını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

