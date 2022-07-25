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25 Temmuz dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolar ve euro güncel alış satış fiyatları!

25.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış ve satış fiyatını merak eden vatandaşlar, 25 Temmuz Pazartesi yani piyasaların açılacağı ilk gün sorgulamaya başladı. Yükselen dolar kuruna yönelik ayrıntılar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki güncel dolar - euro alış, satış fiyatı ne kadar? Euro kaç TL? Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar....

25 Temmuz dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolar ve euro güncel alış satış fiyatları!

Döviz güncel fiyatları her dakika ilgiyle takip ediliyor. 25 Temmuz Pazartesi günü de vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere döviz fiyatlarında FED ve Merkez Bankası faiz kararı etkili oluyor. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki Dolar ne kadar oldu? Euro fiyatı ne kadar oldu? 25 Temmuz 2022 Pazartesi Euro - Dolar döviz güncel fiyatları...

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DOLAR NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,29'luk yükselişle 17,7719 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,7653 ve güncel satış fiyatı 17,7786 seviyelerinde seyretti.

Dolar 25 Temmuz 2022Pazartesi günü 17,7909 TL, alış, 17,7983 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,27'lik yükselişle yapan euro 18,1514 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1311 TL alış fiyatından, 18,1718 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü 18,1467 TL alış fiyatından, 18,1611 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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Euro amerika doları
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