DOLAR ALIŞ - FİYATI SON DAKİKA: 5 Ekim 2023 Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Ekim 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru son kapanışını 27.5629 TL 'den yaptı.

Dolar alış fiyatı 27.5593 liradan, satış fiyatı ise 27.5631 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.52'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.1211 TL'den yapan euro şu anda 29.1051 TL alış ve 29.1372 TL satış fiyatına sahip.

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