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Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar? 3 Ağustos 2022 enflasyon verilerinin ardından Dolar/TL alış - satış fiyatları!

03.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar bugün kaç TL? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2022 enflasyon verisini 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü duyurdu. Yapılan açıklama sonrası dolar ve Euro'da son durum merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar? İşte enflasyon verilerinin ardından Dolar/TL alış - satış fiyatları...

Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar? 3 Ağustos 2022 enflasyon verilerinin ardından Dolar/TL alış - satış fiyatları!

Dolar ve euro fiyatları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz 2022 enflasyon verisinin açıklanmasının ardından merak edildi. Yatırımcılar güncel fiyatları öğrenmek için "Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Enflasyon verileri sonrası Dolar/TL alış - satış fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9403 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,93,53 TL ve güncel satış fiyatı 17,9454 TL seviyelerinde seyretti.

3 Ağustos 2022 Çarşamba günü Dolar/TL alış fiyatı 17,9260 lira, satış fiyatı 17,9475 lira seviyesinde yer alıyor.

Dolar kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

EURO FİYATLARI NE KADAR?


Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,46'lık yükselişle yapan euro 18,2844 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2727 TL alış fiyatından, 18,2962 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü 18,2510 lira alış fiyatı, 18,2768 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Amerikan Doları Türk lirası döviz kuru
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