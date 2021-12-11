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Dolar bugün ne kadar? 11 Aralık dolar ve euro fiyatları!

11.12.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın dövize yönelik 3. müdahalesinin ardından bir miktar gerileyen döviz fiyatları, dün yine yükselişe geçmişti. Dolar, 11 Aralık Cumartesi sabahına yükselişle başladı. Euro da dolar gibi yönünü yukarı çevirdi.

TCMB, haftanın son işlem gününde döviz kurlarına doğrudan müdahale yapıldığını açıklamıştı. Dövize müdahaleden önce 13.89 TL civarında hareket eden dolar, bir ara 13.60 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Euro ve sterlin de dolar gibi yönünü aşağı çevirmişti. Ancak döviz kurları sonrasında tekrardan yükselişe geçmişti.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü, 13.88 Türk lirasından işlem görüyor. Dolar kurunda genel olarak 13,45 TL seviyesinin altına gelmeyen ve haftaya yaşanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Toplantısı’nda (PPK) olası faiz indirimlerinin devamını fiyatlayan kurda geri çekilmelerin sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Dolar, yurt içi piyasalarda Merkez Bankası’nın dövize direkt müdahalesine rağmen bir miktar gerilese de yükselişini devam ettirdi. Genel olarak 13,45 Türk lirası seviyesinin altına gelmeyen ve haftaya yaşanacak Merkez Bankası toplantısında olası faiz indirimlerinin devamını fiyatlayan kurda dün müdahale sonrası geri çekilmeler yaşansa da yeniden yükselişler görüldü.

Euro da 11 Aralık 2021 Cumartesi sabahına 15,71 TL seviyelerinden başlarken, İngiliz sterlini ise 18.42 TL civarında hareket ediyor.

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