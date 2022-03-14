Dolar kuru bugün kaç TL? 14 Mart 2022 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Serbest piyasada dolar ne kadar? 14 Mart 2022 Pazartesi

14 Mart Pazartesi dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Dolar kuru bugün kaç TL? 14 Mart 2022 1 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Serbest piyasada dolar ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 14 Mart 2022 Pazartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

DOLAR KURU BUGÜN KAÇ TL? 14 MART 2022 PAZARTESİ

Geçtiğimiz hafta 15 TL sınırına kadar yükselen dolar/TL, dalgalı seyrine devam ediyor.

14 Mart Pazartesi dolar güne 14,80 seviyesinde başladı.

EURO KAÇ TL?

14 Mart Pazartesi günü Euro ise 16,15 TL'de yer alıyor.