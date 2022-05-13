DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 13 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 13 Mayıs 2022 Cuma

Dolar ve Euro'da son durum 13 Mayıs Cuma günü de yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar endeksi geçtiğimiz günlerde, 20 senenin zirvesine yükselirken, Aralık ayından bu zamana kadar ilk defa 15 TL'nin üzerini görmüştü. Peki Dolar kuru bugün ne kadar? 13 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 13 Mayıs 2022 Perşembe günü konu ile ilgili detaylar haberimizde...

13 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 15,4080 TL'den yapan dolar, geçtiğimiz gün 15,4026 TL alış fiyatından, 15,4134 TL satış fiyatından işlem gördü. Dolar ve Euro'da son durum bilgisine piyasalar açıldığında yer verilecektir.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,0383 yapan Euro/TL ise geçtiğimiz gün aynı dakikalarda 16,0223 lira alış fiyatı, 16,0544 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.



