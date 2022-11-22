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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 22 Kasım 2022 Dolar ve Euro fiyatları! Dikkat duyurdular: '2 ayda yüzde 5 geriledi...'

22.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum 22 Kasım 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. USD kuru sakin günler geçirse de endeks tarafında son dönemde aşağı yönlü seyir izliyor. USD endeksi, 2 ayda yüzde 5 geriledi. Bu gelişmenin ardından dev kurumlardan peş peşe uyarılar geldi. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 22 Kasım 2022 Salı günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 22 Kasım 2022 Dolar ve Euro fiyatları! Dikkat duyurdular: '2 ayda yüzde 5 geriledi...'

Dolar alış satış fiyatı ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Önceki kapanışını 18,6279 TL'den yüzde 0.07 artışla yapan USD, geçtiğimiz gün 18,6228 TL alış, 18,6331 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 19,1174 TL'dan yapan Euro ise dün, yüzde 0,41 artışla 19.0822 TL alış, 19,1527 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 22 Kasım 2022 Salı günü Dolar ve Euro fiyatlarında son durum...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Dolar önceki kapanışını 18,6279 TL'den yüzde 0.07 artışla yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,6228 TL alış, 18,6331 TL satış fiyatından işlem gördü.

22 Kasım 2022 Salı günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro önceki kapanışını 19,1174 TL'dan yaptı ve dün, yüzde 0,41 artışla 19.0822 TL alış, 19,1527 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 22,1035 TL'den yapan sterlibn yüzde 0,48 artışla 22,0898 TL alış, 22,1173 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

DOLAR ENDEKSİNİN 2 AYDA YÜZDE 5 GERİLEMESİ SONRASI DEV KURUMLARDAN FLAŞ DEĞERLENDİRME

HSCB döviz stratejistleri geçtiğimiz hafta yayınladıkları müşteri notunda “dolarda zirve görüldü” diyerek son bir yıldaki güçlü rallinin Fed’in faiz artışlarında sona gelinmesiyle 2023’te terse dönmesini beklediklerini belirttiler.
Societe Generale’den Baş Foreks Stratejisti Kit Juckes ise hafta başında dolarda yaşanan yükselişin önemli bir değişiklik olmadığı görüşünde ve “Bu son ralli son dönemdeki zayıflıktan kaynaklanıyor, herhangi bir şeyin değiştiğine dair bir işaret değil” diyor.

Goldman Sachs da bu yıl ilk kez portföylerde dolar ağırlığının azaltılması yönünde bir değerlendirme yayımladı. Bu zayıflığın sürmesi için Fed’in sıkılaşmasında zirve görülmesi veya bir dönüş olması gerektiğini de ekleyen banka “Beklenenden daha düşük ABD enflasyon verisi Fed’in yavaşlayacağı ihtimalini güçlendiriyor ve Çin’in 2023’te yeniden açılacağı beklentisi küresel büyüme görünümünü destekler. Risk iştahının arttığı bu dönemde bu yıl ilk kez ağırlıklı dolar portföylerinde doların azaltılması gerektiği görüşündeyiz” değerlendirmesi yapıyor.

Dolar piyasalardaki “Fed frene basacak” beklentisiyle bir zayıflık görülse de yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 11 yükselmiş durumda. Ancak doların altın günlerinin sona geldiği görüşüne katılmayan önemli kuruluşlar da var. ABD’li yatırım bankası Wells Fargo, doların güçleneceği görüşündeki kurumlar arasında.

Ayrıca Çin’de 6 ay sonra ilk kez COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanması hızlı bir şekilde küresel piyasaları tedirgin ederek dolar endeksinin haftaya güçlü başlamasıyla sonuçlandı. Başkent Pekin’de tedbirler yeniden sıkılaştırılmış durumda ve vatandaşların her 24 saatte bir test olması gerekiyor. Bu gelişmeler yeni haftada hisse senetlerinin ve petrolün düşüşle başlangıç yapmasıyla sonuçlandı. Convera analistleri de dolarda zirve görüldüğünü söylemek için henüz erken olduğu görüşünde: “Dolarda zirve görüldü demek için erken çünkü Fed faiz artışlarına devam etmeyi öngörüyor.”

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