Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 4 Kasım 2022 sterlin, euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Kasım 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün yüzde 25 yükselişle önceki kapanışını 18.2133 TL'den yapan Euro 18,2029 TL alış, 18,2237 Tl satış fiyatından; yüzde 20 yükselişle önceki kapanışını 20,8341 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i ise 20,8172 TL alış, 20,8510 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 4 Kasım 2022 Cuma günü güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6172 TL'den gerçekleştiren dolar 18.6116 TL alış, 18,6229 TL satış fiyatından işlem gördü.

4 Kasım 2022 Cuma günü Dolar, Euro ve Sterlin'de son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18.2133 TL'den yapan Euro 18,2029 TL alış, 18,2237 Tl satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,8341 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i ise 20,8172 TL alış, 20,8510 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



