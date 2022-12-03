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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası 3 Aralık 2022 Cumartesi Euro ve Dolar fiyatları!

03.12.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum ABD tarım dışı istihdam verilerinin yayımlanması sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Dolar geçtiğimiz gün USD 18.6318 TL alış, 19,6398 TL satış fiyatından, Euro ise 19,6091 TL alış fiyatı, 19,6218 TL satış fiyatıyla işlem görüyordu. ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel Euro ve Dolar fiyatları!

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası 3 Aralık 2022 Cumartesi Euro ve Dolar fiyatları!

Dolar ve Euro'da son durum 3 Aralık 2022 Cumartesi günün yatırımcılar ve vatandaşlar merak konusu oldu. Altın ve dolar üzerinde kritik öneme sahip Amerika Birleşik Devleri (ABD) tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Dün açıklanan tarım dışı istihdam Kasım ayında 263 bin kişi artışla beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7 ile sabit kaldı. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası 3 Aralık 2022 Cumartesi günü güncel Euro ve Dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6344 TL'den yapan Dolar, 3 Aralık 2022 Cumartesi günü 18,6238 TL alış, 18,6452 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,6306 TL'den yapan Euro, 3 Aralık 2022 Cumartesi günü 19,6105 TL alış, 19,6508 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

ABD tarım dışı istihdam verisi dün açıklandı.

ABD tarım dışı istihdam Kasım ayında 263 bin kişi artışla beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7 ile sabit kaldı.

ABD istihdam verisi sonrası rekor kıran gram altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

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döviz Euro Türk lirası dolar

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