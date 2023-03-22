DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? İşte FED FAİZ KARARI öncesi 21 Mart 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi 22 Mart 2023 Çarşamba günü merak konusu oldu. FED faiz kararı için ilk toplantı geçtiğimiz gün yapıldı. Kritik toplantının ikincisi ise bugün gerçekleştirilecek. FED faiz kararı açıklaması için geri sayım devam ederken dolar ve euro fiyatları da arama motorlarında araştırılıyor. İşte FED faiz kararı öncesi 22 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.0192 TL'den yaptı.

Dolar 19,0172 TL alış, 19,0213 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro ise son kapanışını 20,5060 TL'den yaptı.

Euro, 20,4917 TL alış, 20,5205 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21 Mart'ta yapıldı. İkinci toplantı ise bugün (22 Mart 2023 Çarşamba) yapılacak.

Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI İÇİN TÜM GÖZLER O SAATTE

FED faiz kararı bugün saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED faiz kararına ilişkin konuşan analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

