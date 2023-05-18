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Dolar ne kadar oldu, bir dolar kaç TL? Euro ne kadar? 18 Mayıs 2023 Perşembe canlı döviz kuru fiyatları

18.05.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Mayıs 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatları öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Dolar ne kadar oldu, bir dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte, 18 Mayıs 2023 Perşembe canlı döviz kuru fiyatları...

Dolar ne kadar oldu, bir dolar kaç TL? Euro ne kadar? 18 Mayıs 2023 Perşembe canlı döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan gram altın 1.259,00 TL alış, 1.259,23 TL satış fiyatından; cumhuriyet altını ise 8.882,00 TL alış, 9.143,00 satış fiyatından el değiştiriyor. Güncel dolar ve euro fiyatlarına ise haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 18 Mayıs 2023 euro ve dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.7627 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.7579 liradan, satış fiyatı ise 19.7676 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.07'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4168 TL'den yapan euro şu anda 21.4597 TL alış ve 21.4285 TL satış fiyatına sahip.

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